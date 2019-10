FC Rosengård svenska mästare - Anvegårds mål fixade första ligatiteln sedan 2015

FC Rosengårds förutsättningar för att ta SM-guld på söndagen: ta poäng mot Vittsjö, eller hoppas att Kopparbergs/Göteborg FC skulle tappa poäng mot Växjö DFF.

Vittsjö hade svårt att ens ta sig ur egen planhalva under den första halvtimmen. FC Rosengård låg på och gjorde 1-0 via Anna Anvegård som plockade upp en svag rensning i Vittsjös straffområde. Bara minuter senare kom dock en oväntad kvittering till 1-1, när Alexandra Benediktsson fick in bollen efter en hörna.

Inför 3262 åskådare så hade Vittsjö fortsatt några fasta situationer som hade kunnat ge något, men de bästa chanserna hade FCR. Direkt i andra halvlek kom Sanne Troelsgaard fri med målvakten, men sköt högt utanför, och efter drygt en timme fick Anvegård inte tillräckligt mycket panna på ett inlägg och bollen gick strax utanför.

I slutet av matchen blev det ett par minuters avbrott på grund av en kollision, i en avslutning där FC Rosengård var laget som hade mest boll. Det blev inga fler mål, matchen slutade 1-1, men det räckte för att säkra SM-guldet efter tre raka ligatitellösa säsonger för FCR.

FC Rosengård: Musovic - Björn, Levenstad, Viggosdottir - Samuelsson, Troelsgaard, Seger, Svava - Cankovic, Anvegård, Bennison (63’)

Inhoppare: Rytting Kaneryd (63’)

Vittsjö GIK: D’Angelo - Klinga, Benediktsson, Adolfsson, Bott - De Jongh, N.Persson (78’), J.Andersson, Hed (71’) - Almqvist, Markstedt

Inhoppare: Green (71’), Smeda (78’)