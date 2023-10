FEM SPANINGAR: "Monumentalt misslyckande av FC Rosengård"

Obegripligt att Rosengård inte hade ledningen Hemmalaget FC Rosengård fick bästa tänkbara inledning på matchen. Nyförvärvet Mai Kadowaki gav tabellsjuan ledningen i den tionde minuten, och då hade Rosengård redan missat ett trippelläge. FCR dominerade matchbilden och Djurgården hade svårt att etablera anfall på offensiv planhalva. Stockholmsklubben lyckades ändå vända matchen under tre galna minuter i mitten av halvleken. Den regerande mästaren släppte in båda målen från målområdet i princip - det första på hörna - vilket är alldeles för svagt. Rosengård saknade inte lägen för att kvittera men Djurgården hade en 2-1-ledning efter första halvlek. Smått obegripligt med tanke på matchbilden.

Skrock hindrade inte en kvittering

I den 68:e minuten tog en svart katt löpningen tvärs över Malmö IP:s konstgräs. Symboliskt för FC Rosengårds match, även om de inte bara kan skylla på otur. Men länge såg det verkligen ut så. Djurgården stabiliserade matchbilden efter halvtid men fick allt svårare att stå emot under slutminuterna. Emilia Larsson och Fiona Brown träffade stolpen vid varsitt (!) tillfälle under tilläggstid, och det såg ut att bli ännu en sådan kväll för Skåneklubbent. I den 94:e minuten grävde ändå hemmalaget fram en kvittering, efter att en bortaspelare styrt in ett av många inlägg från Rosengård. Ett 2-2-resultat ska ändå Djurgården vara mest nöjd med.