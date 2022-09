FEM SPANINGAR: "Vill AIK ens vara kvar?"

BK Häckens utmaningar

Topplaget Häcken parkerar just nu på fjärde plats i tabellen. Robert Vilahamn har stuvat om en del i laget efter att storklubben tog över det damallsvenska laget från Kopparbergs/Göteborgs FC. Man kan fundera över vad det beror på att ett lag med namnkunniga och erfarna spelare rätt som det är får det kärvigt. Häcken ser ut att bygga för framtiden samtidigt som man vill vara med och fajtas i toppen. Det är en självklarhet dock att ett lag av den här kalibern ska vara det. Man har köpt in unga, svenska talanger efter affärer med andra damallsvenska klubbar; Anna Sandberg från KIF Örebro och Rosa Kafaji från AIK för att nämna två. Jag har nämnt det förut att en av de stora skillnaderna mot de lagen som ligger topp 3 just nu är tränarna. Rosengård, Linköping och Kristianstad har alla tränare med stor erfarenhet av damfotboll och av Damallsvenskan. Men vi kan lyfta det ännu mer i ett annat perspektiv också och det är Häckens organisation. Inte för att den här dålig på några sätt och vis men för att de har tagit över ett elitlag på damsidan utan erfarenhet. Resurser, faciliteter och pengar är mycket men det är aldrig allt. Därför ska det bli spännande att se och följa organisationen och laget BK Häcken de närmaste åren.

ANNONS

AIKs kräftgång

Det svarta och gula laget från huvudstaden har det fortsatt tungt och kämpigt i Sveriges högsta damliga. Det har “stormat” lite i laget under säsongen där man först bytte ut hela tränarteamet och sedan, utifrån sett i alla fall, gjorde sig av med två erfarna nyckelspelare i Hannah Davison och Jenny Danielsson. Jag kan inte låta bli att ändå ställa mig frågan: vill ens AIK spela i Damallsvenskan nästa säsong eller har man redan gett upp? Ser klubben och ledningen någon vinning med att hamna i Elitettan igen efter att ha gett sin syn på att damfotbollen “kostar” för mycket pengar och att man borde gå tillbaka och satsa på sina egna spelare från den egna akademin? När AIK förlorade med 5-1 mot Kif Örebro i den här omgången så fanns det nämligen hintar av uppgivenhet hos spelarna. Försvarsspelet lämnade nämligen mycket att önska. Ett ljus i mörkret var att Remy Siemsen gjorde mål andra matchen på raken. Mål är nämligen något AIK behöver göra mer av och det man behöver se till att inte släppa in om man ska lyckas hålla sig kvar.

ANNONS

Linköpings tålamod

En del bortamatcher är bara väldigt svåra och ibland omöjliga att vinna. Vittsjö är ett sådant bortalag. Gräsplanen i måndags kväll när Linköping kom på besök så extra sugen ut på att ge gästerna en match i matchen så att säga. Bollen rullade segare än vanligt och det såg tungt ut för Linköping - speciellt efter Jutta Rantalas supermål i matchminut 13. Linköping kom till spel utan Stina och Emma Lennartsson (nej, de är inte systrar eller släkt) och det märktes även om östgötarna försökte spela samma fotboll som de har skördat alla framgångar med den här säsongen. Vittsjö var pålästa och fokuserade, i alla fall i första halvlek. Sen hände Michelle De Jongh och Olga Ahtinen. Man lär ge det till Linköping, att till skillnad från förra året så finns det ett tålamod sällan skådat. Det syns att spelarna tror på det Andrée Jeglertz säger. Med sex omgångar kvar är målet om att spela Champions League på Linköping Arena inom räckhåll. Vinner man trots att det är svårt, ja då finns det anledning för motståndarna att se upp i sluttampen.

ANNONS

Dödshoten mot IFK Kalmar

Toppen i botten, IFK Kalmar förlorade med 6-2 över serieledarna och giganterna Rosengård. Efter matchen fick spelare och ledare motta dödshot som tidigare rapporterats av TV4 och Fotbollskanalen. Det här är inte klokt. Världen är tamejtusan galen. Det finns absolut inget som kan rättfärdiga ett sådant beteende, varken inom fotbollen eller någon annanstans heller för den delen. Det här börjar bli mer än ett allvarligt problem inom fotbollen just nu. En del har uppenbarligen grova problem om de inte kan bete sig eller hantera en förlust om det är så att man behöver ventilera sina känslor av ilska, besvikelse och jag vet inte vad genom att skicka anonyma dödshot som terapi. Det finns andra supportrar i andra klubbar som också skulle behöva ta ett djupt andetag eller två innan de sätter sig bakom skärmen och skickar hat och personliga påhopp till en viss damallvensk målvakt just nu. Kritik och hat/personliga påhopp är två helt olika saker, kom ihåg det. Skärp er nu. Det är inte okej på en fläck. Att vara snäll har ingen dött av även om man är kritisk till saker. Jag lovar.

ANNONS

Det är tajt i tabellen

Mellan placeringarna ett till fem kommer det att vara spännande in i det sista när det gäller just chanserna till Europaspel nästa säsong. Att Hammarby som just nu ligger på femteplats med 37 poäng ska kunna gå och vinna SM-guldet är för mycket begärt eftersom avståndet till serieledarna Rosengård är hela 11 poäng. men att både Häcken (41 poäng) och Hammarby har häng på topp 3, det kan ingen säga något annat om. man pratar om att Women’s Super League i England kommer bli spännande den här säsongen, men hallå? Det är ju redan spännande här i Sverige.Vilka vinner? Vilka får spela Champions League? Vilka får vara kvar och vilka åker ner till Elitettan? Let’s go - sex omgångar kvar!