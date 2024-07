Grabus tillbaka efter skadan - kritisk efter derbyförlusten: "Skapar ingenting"

Redan efter knappt 20 minuter hade AIK:s anfallare Adelisa Grabus rest sig från bänken och börjat värma upp. Efter att ha varit skadad i två omgångar var Grabus sugen på att hoppa in.

- Jag visste att jag skulle hoppa in och spela, klart att man är spelsugen. Men samtidigt, jag har inte tränat på två veckor så det har varit en fråga kring om man ska riskera eller inte, säger Grabus till Fotbollskanalen.

Det var i det senaste derbyt mot Hammarby som Grabus plötsligt satte sig ner på planen efter 20 minuter. En känning i låret höll henne borta i två matcher, men på fredagen var hon tillbaka i truppen.

Annons

När resten av laget gick in för halvtidssnack värmde Grabus och Maja Johansson upp ordentligt. Och mycket riktigt var tanken att de skulle bytas in direkt för att spela den andra halvan.

Blev det mer speltid än vad du och Jesper Björk hade tänkt?

- Ja, det blev det. Men det gick bra, säger hon.

Men tre mål emot sig i den första halvleken var en rejäl uppförsbacke och trots att Grabus kom in med ny energi så räckte inte det.

- Det var frustrerande. Jag tycker att vi gör en riktigt dålig första halvlek faktiskt. Vi hamnar alldeles för lågt och kommer inte alls in i pressen. Vi skapar ingenting. Så det hade varit skönare att hoppa in om det stod 0-0. En svår matchbild att hoppa in i, säger hon.

Nu går AIK på sommaruppehåll. Men efter 15 omgångar är laget kvar på negativ kvalplats med två poäng upp till BP som har två matcher mindre spelade.

Annons

- Det känns skit såklart. Speciellt när man vet att tabellen haltar inför återstarten. Det var inte alls det vi hoppades på. Förhoppningsvis kan vi ta semester och tänka på att inte vara juniorer och få tillbaka självförtroende och kunna spela som vuxna människor.

På frågan om AIK spelar i damallsvenskan nästa säsong svarar hon:

- Jag är hundra procent säker.