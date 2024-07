Norsk succé i Hammarbys derbyseger - nyförvärvet nätade direkt

I vårsäsongens sista omgång innan sommaruppehållet väntade ett Stockholmsderby mellan Hammarby och AIK på Tele2 Arena.

De båda lagen möttes så sent som för två omgångar sedan, på Skytteholm. Då vann Hammarby med 2-0 efter mål av Smilla Holmberg och Ellen Wangerheim.

Inför matchen låg Hammarby på en tredjeplats i tabellen medan AIK låg på negativ kvalplats. En AIK-vinst innebar att laget lämnade negativ kvalplats, lagom till uppehållet.

Hemmalagets japanska nyförvärv Suzu Amano fanns med på bänken. Även AIK har värvat, Anna Oscarsson från Glasgow City, men hon var inte spelklar på fredagskvällen och ströks därför från matchtruppen.

Tio minuter in i den första halvleken testade Thea Sörbo ett avslut. Det blev nog inte som hon tänkt sig och gick rejält utanför. Men hon fick revansch bara sekunder senare. Den här gången satsade hon på ett lågt avslut intill vänstra stolpen. Men Persbeck var med på noterna och kunde styra ut bollen till hörna.

Några minuter senare var det Vilde Hasunds tur att göra ett försök efter ett fint Hammarbyanfall. Men AIK-försvaret lyckades blocka skottet som annars hade kunnat bli farligt.

När matchklockan hade passerat 17 minuter gjorde Hammarby 1-0. Sörbo passade fram till Wangerheim som inte fick fast bollen. Då valde i stället Smilla Vallotto att klippa till, vilket hon inte skulle få ångra.

De gångerna AIK tog sig över på Hammarbys planhalva var det med hjälp av fina kombinationer, men gästerna hade svårt att komma till avslut. När AIK försvarade var så gott som hela laget i den egna boxen, bara Nina Jakobsson stannade uppe.

I matchminut 27 visade Vilde Hasund att målformen från matchen mot Trelleborg, när norskan blev fyramålsskytt, höll i sig. Från högerkanten slog hon in 2-0 från en snäv vinkel.

Bajen behöll sin höga press och innan halvtidsvilan lyckades de få in ytterligare ett mål. Den här gången var det Julie Blakstad som slog in ett perfekt inlägg från Smilla Holmberg.

- Jag är lite förvånad över att AIK hamnar så lågt som de gör. De ger oss initiativet så pass tydligt. Det passade oss bra, men lite förvånande. Sedan när målen trillar... Jag ska inte säga att det känns avgjort för det är aldrig avgjort, säger Hammarbytränaren Martin Sjögren till Fotbollskanalen.

I halvtid gjorde AIK två byten. Ella Reidy och Michelle Rojas Flores fick kliva av och ersattes av Adelisa Grabus och Maja Johansson. Grabus var tillbaka från en skada som hade hållit henne borta i två omgångar.

- Det var frustrerande. Jag tycker att vi gör en riktigt dålig första halvlek faktiskt. Vi hamnar alldeles för lågt och kommer inte alls in i pressen. Vi skapar ingenting. Så det hade varit skönare att hoppa in om det stod 0-0. En svår matchbild att hoppa in i, säger Grabus.

Emilie Joramo klippte till ett avslut i inledningen av den andra halvleken. Vendela Persbeck fick inte fatt på bollen som räddades av stolpen. Den rullade på mållinjen och till slut kunde Persbeck få handskarna på bollen.

Med drygt 20 minuter kvar av matchen gjorde Hammarby ett första byte. Stina Lennartsson klev in i stället för Smilla Holmberg.

Persbeck fick göra en jätteräddning när Smilla Vallotto tog ett avslut. Bollen styrdes ut till hörna.

En kvart återstod när Hammarby gjorde ett dubbelbyte. Thea Sörbo och Vilde Hasund klev av och ersattes av Julia Roddar och nyförvärvet Suzu Amano.

Amano skulle få en succéstart. Med fem minuter kvar av matchen petade hon in 4-0 på en retur.

- Hon gör det bra. Vi vet att hon är bra på små ytor och i mellanrummet och vi har letat efter den spelartypen. Det är svårt att uttala sig efter 18 minuter men hon ser lovande ut, säger Sjögren.

Startelvor:

Hammarby: Tamminen - Holmberg, Carlsson, Nyström, Andersson - Sörbo, Joramo - Vallotto, Hasund, Blakstad - Wangerheim.

AIK: Persbeck - Reidy, Nordin, Parkner, Svensson - Sjöström, Lindstedt, Famili, Rojas Flores - Jakobsson, Jansson.