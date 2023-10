Hammarby tappade tre poäng – Momiki med sen kvittering

LÄS ÄVEN: "FEM SPANINGAR: 'Aj, aj, aj - Bajen det har ni inte råd med'"

Drömmen om ett historiskt SM-guld lever i allra högsta grad för Hammarby. Stockholmslaget har stått för en fin säsong och inför avslutningen har man haft ett tufft schema.

Lördagens match var inget undantag. Då var det tabelltrean, Linköping FC, som stod för motståndet – men det skulle Bajen hantera – trodde man.

Gästerna föll ner alldeles för lågt och det öppnade upp stora ytor för Hammarby som forcerade framåt och sökte ett öppningsmål. Inledningsvis var det svårt för hemmalaget att hitta in bakom Cajsa Andersson. Matilda Vinberg, Jonna Andersson och Madelen Janogy hade alla försökt hitta nätmaskorna.

Men efter dryga halvtimman var det Ellen Wangerheim som tryckte in 1-0. Eva Nyström hittade in till 19-åringen som vände upp i straffområdet, uppvaktad av två försvarare, och hittade nätmaskorna.

Gästerna försökte hitta en kvittering efter att Cornelia Kapocs spelat fram bollen till Alva Selerud som hittade in till Yuka Momiki i straffområdet. Men Anna Tamminen var med på noterna.

Hemmalaget var inte långt ifrån en utökning i den 55:e minuten. Madelen Janogys skott styrdes något rejält, men Cajsa Andersson stod för en riktig monsterräddning. Sedan kom en kontring där Momiki efter ett inspel av Selerud, men Tamminen nekade japanskan.

Men det ville inte med sig för Linköping i dag, för även om man tryckte på och Emma Lennartsson var millimeter från att nicka in bollen i mål till en kvittering – men Tamminen stod återigen för en otrolig räddning.

Frågan var dock om inte Linköping skulle släcka guldhoppet för Hammarby ändå? Jo, för Momiki ville efter flera chanser också spela in sig i målprotokollet och på stopptid kom kvitteringen.

Nu lever den damallsvenska guldstriden i allra högsta grad.

- Så klart är det viktigt att få med den här poängen. Nu är det liv igen i guldstriden. Hade de vunnit hade de ryckt och då hade det varit tufft. Så det här var en jätteviktig poäng även om jag känner att vi inte gör den bästa match här idag, säger Linköpings Stina Lennartsson till Viaplay efter matchen.

Hammarbys vänsterback, Jonna Andersson, i samma sändning:

- Det är surt när det kommer ett sent kvitteringsmål. Jag tycker att vi spelar otroligt bra i första halvlek och får in ett ledningsmål. Sedan kommer vi inte in rätt i andra halvlek. De trycker på och i andra halvlek kanske det är ett spelmässigt rättvist mål, men det är otroligt tungt och surt att vi inte kan hålla den 1-0-ledningen vi har.

- Just nu är det en besvikelse. Vi ville ändå komma härifrån med tre poäng när vi presterar så pass bra som vi gör i första halvlek. Sedan är läget som innan, det är fortfarande en viktig poäng att ta med sig in i de sista matcherna. Men just nu är det en besvikelse.

Startelvor:

Hammarby: Tamminen - Holmberg, Carlsson, Nyström, Andersson - Westin, Gibson - Vinberg, Vallotto, Janogy - Wangerheim.

Linköping: Andersson - Brenn, Östlund, Beard - Björk, De Jongh, Momiki, Takarada, Selerud - Tandberg, Kapocs.