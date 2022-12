Klart: Eskilstuna United DFF nekas elitlicens - tvångsnedflyttas

På måndagen meddelade Svenska Fotbollförbundets licensnämnd samtliga beslut kring elitklubbarnas (allsvenskan, superettan, ettan och damallsvenskans) elitlicenser för 2023. Samtliga klubbar beviljades då elitlicens förutom Eskilstuna United DFF i damallsvenskan.

I licensnämndens beslut går det att läsa följande:

"Per den 31 december 2021 redovisade Eskilstuna United DFF ett negativt eget kapital uppgående till - 553 tkr. Till följd av det hade föreningen att inkomma med ett periodiserat bokslut per 31 augusti 2022. Eskilstuna United DFF har inkommit med ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, signerat styrelsen och revisor, med ett väsentligt negativt eget kapital".

"Vid de kontakter som förevarit mellan föreningen och Licensnämnden har föreningen hänvisat till att pandemieffekter skulle utgöra särskilda skäl för att bevilja licens trots ett väsentligt negativt eget kapital per den 31 augusti 2022".

Licensnämnden skriver att det enligt deras uppfattning inte föreligger några "särskilda skäl" för att bevilja Eskilstuna elitlicens.

"Med särskilda skäl avses omständigheter som förening inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över. Licensnämnden utgår vid sin prövning av elitlicens för säsongen 2023 från att pandemin och dess kvarvarande effekter inte kan anses utgöra särskilda skäl då dessa förutsättningar varit kända sedan våren 2020", skriver nämnden i sitt beslut.

Beslutet innebär att Eskilstuna United DFF tvångsnedflyttas en serie, till elitettan. Samtidigt ger klubben besked om att alla a-lagsspelares kontrakt upphör att gälla.

- Alla har jobbat oerhört hårt senaste tiden för att få ordning på ekonomin. Det gör att beslutet från elitlicensnämnden känns oerhört tufft, särskilt i en tid då coronan påverkat idrottsföreningars förmåga att få tillbaka sponsorer och publik. De bygger beslutet på historiska siffror, att vi inte hade ekonomin i balans den 31 augusti, vilket känns orättvist, säger ordförande Lina Bertilsson till klubbens hemsida.

- Nu är vi fokuserade på det nya läget med ambitionen att komma tillbaka till damallsvenskan. Det förutsätter också ett fortsatt engagemang från hela föreningen, att publiken kommer tillbaka och att de fantastiska 80 företagen och kommunen som stöttat oss under året fortsätter med det.

Licensnämndens beslut kan överklagas till SvFF:s överklagarnämnd senast den 19 december, 2022. För Fotbollskanalen berättar Eskilstuna Uniteds ordförande Lina Bertilsson att styrelsen inte har bestämt sig ännu huruvida man ska överklaga beslutet eller inte.

- Vi fick veta om beslutet 20 minuter innan media, det är skitdåligt. Vi fick väldigt kort tid på oss att förbereda något. Jag tycker att det är respektlöst. Vi har presenterat (för licensnämnden) att vi har en ekonomi i balans. Vi har väntat på besked sedan förra veckan, och så kom det i dag. Man är besviken så klart, när vi faktiskt har en ekonomi i balans - men inte enligt reglementet. Var är flexibiliteten? säger Bertilsson till Fotbollskanalen.

Kommer ni att överklaga beslutet?

- Jag vet faktiskt inte om vi kommer överklaga, vi måste sätta oss ner och ta reda på omsätndigheterna kring det där.

Med anledning av Eskilstuna Uniteds tvångsdegradering kommer IK Uppsala nu att erbjudas den vakanta platsen i damallsvenskan. Eskilstuna United DFF slutade på åttonde plats i damallsvenskan i fjol.