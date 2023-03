Linköping övertygade - premiärvann klart mot KIF Örebro

Fjolårstrean Linköping inledde under söndagseftermiddagen damallsvenskan 2023 med bortamatch mot KIF Örebro på Behrn Arena. Under de första tio minutrarna visade östgötarna att man fortsätter på den inslagna banan spelmässigt från förra säsongen - offensivt och med hög press. Närmast under inledningen kom Lisa Björk med ett skott i stolpen för gästerna.

Värt att notera var att även denna premiärmatch fick en speciell inledning då spelarna från bägge lagen valde att markera mot Elitfotboll Dam (EFD) direkt efter avspark genom att samlas i mittringen. Damelitspelare spelar i skrivande stund utan kollektivavtal då förhandlingarna strandat mellan Spelarföreningen och Arbetsgivaralliansen, som representerar EFD och elitklubbarna.

De första tjugo minutrarna fick hemmalaget Örebro mest försvara sig när flera spelare i Linköping testade skott, Yuka Momiki och Olga Ahtinen från distans utanför boxen men också Cathinka Friis Tandberg ställde till med lite oreda i Örebros straffområde. Avsluten verkade dock inte störa hemmalagets målvakt nämnvärt som relativt enkelt såg till att hålla bollen borta från nätet.

Men Linköping skulle få utdelning, i matchens 28:e minut inledde Cornelia Kapocs östgötarnas målskytte för säsongen och kanske att Enblom skulle ha klarat avslutet bättre men bollen slank henne ur händerna. Assisten stod den forne Umeåspelaren, Lisa Björk för som värvades till Linköping inför säsongen som en av de mest spännande nyförvärven.

Trots ett stort spelövertag och fortsatt bra anfallsspel från Linköping så kom kvitteringen i den 36:e minuten när Örebros Emilia Pelgander fick möjlighet till avslut när bollen efter lite om och men landade framför hennes fötter i Linköpings straffområde.

Men Linköping såg inte nedslagna ut för det utan satte fart igen och i matchminut 42 lyfte mittbacken Nellie Karlsson in bollen i Örebros straffområde igen där Momiki tråcklade fram den till Friis Tandberg som vände om och sköt 2-1 för gästerna lagom till paus.

- Det känns självklart väldigt stort men också viktigt att vi får 2-1 där för det är här jag är för att hjälpa laget med, sa Friis Tandberg till Viaplay i halvtid när hon fick frågan om hur det kändes att göra sitt första damallsvenska mål redan i premiären.

Andra halvlek inleddes på samma sätt som den första och redan i 47:e minuten stod det 3-1 på tavlan när Linköping utökade sin ledning efter en hörna där Emma Östlund assisterades av Momiki som hittade mittbacken med ett väl avvägt inlägg i bortre delen av straffområdet.

Matchens enda gula kort visades till Lisa Björk i matchminut 54 när spelet böljade en aning och Örebro satte fart framåt i tappra försök att attackera Linköpings högt stående backlinje. Matchens första byte gjorde Örebro som bytte in Athinna Persson Lundgren i den 59:e minuten och Louise lillbäck fick kliva av och det andra kom när Linköping bytte in Michelle De Jongh som ersatte Björk i den 63:e minuten.

Spelet öppnade sig lite i andra halvlek där Örebro fick hålla i bollen längre perioder men trots det så var det Linköping som fortsatt hade övertaget. Fler byten gjordes i båda lagen i matchens 74:e minut; Cornelia Kapocs lämnade plats till Johanna Svedberg i bortalaget och hemmalaget bytte in Maja Bodin och Ida Björnberg när Audrey Harding och Katariina Kosola fick kliva av.

Under matchens sista femton minuter tilltog snöfallet över Behrn Arena när Örebro flyttade upp sitt spel i jakt på reduceringsmål. Hemmalaget gjorde också ett sista byte i 83:e minuten när Emma Peuhkurinen gick av till förmån för Lisa Frisk. Trots det var det Linköping som skapade den sista riktiga målchansen när Stina Lennartsson skickade in ett inlägg som inbytte Johanna Svedin nickade i ribban. Därefter byttes Lennartsson ut i 86:e minuten och Felicia Saving kom in.

Trots sex minuters tilläggstid fick Örebro inte hål på Cajsa Andersson i Linköpingsmålet och gästerna kunde relativt enkelt spela av matchen. Linköpings kapten Olga Ahtinen fick ett gult kort i 90+3 och Friis Tandberg hade ett friläge i en mot en-läge mot Tove Enlund men fler mål blev det inte.

Startelvor:

KIF Örebro: Tove Enblom - Nathalie Hoff Persson, Maja Regnås Valcic, Michaela Kovacs, Regan Steigleder - Emma Peuhkurinen, Katariina Kosola, Emilia Pelgander - Heidi Kollanen, Audrey Harding, Louise Lillbäck

Linköping FC: Cajsa Andersson - Nellie Karlsson, Emma Östlund, Emma Lennartsson - Stina Lennartsson, Olga Ahtinen, Saori Takarada, Lisa Björk - Yuka Momiki, Cornelia Kapocs, Cathinka Friis Tandberg