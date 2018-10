TV: Piteå tog klubbens första SM-guld – krossade Växjö på hemmaplan

På lördagen skulle den damallsvenska guldstriden avgöras. Inför den sista omgången låg Piteå på andra plats och jagade Rosengård, som ledde serien på bättre målskillnad än Piteå. För att Piteå skulle bärga klubbens första SM-guld genom tiderna var Rosengård tvungna att tappa poäng, samtidigt som Piteå vann hemma mot Växjö.

Piteå tog emot mittenlaget Växjö på hemmaplan och fick en tuff start. Men allt eftersom tog laget över spelet och efter 20 minuters spel kom ledningsmålet. Madelen Janogy knoppade in 1-0-målet och kvarten senare höll hon sig framme igen. På hörna nickade hon in 2-0 och guldet såg ut att hamna hos Piteå eftersom att Rosengård då låg under med 2-0 borta mot Kopparbergs/Göteborg.

I slutet av första halvlek lyckades Växjö reducera efter att Anna Anvegård lobbat in bollen när hon kom fri.

Tvåmålsskytten Janogy till C More efter första halvlek:

- Det känns som att vi kommer in i det mer och mer, sa tvåmålsskytten Janogy i halvitd mellan Piteå och Växjö.

Om sina två mål:

- Två på skallen, det var väldigt bra inlägg så det var bara att sätta dit skallen.

I början av andra halvlek svarade anfallaren Jacelynn Blackenship för två snabba mål, som tog död på matchen. Samtidigt hade Rosengård svarat för en stark öppning mot Göteborg och kvitterat fram till 2-2.

Piteå fortsatte att ösa på och efter ett inspel från högerkanten höll sig Julia Karlenäs framme och stötte in bollen fram till 5-1. Piteå kunde dessutom göra 6-1 i matchens slutskede och i slutet av mötet mellan Kopparbergs Göteborg och Rosengård kunde hemmalaget göra 3-2. Vilt jubel utbröt då i Piteå och klubben kunde vinna sitt första SM-guld någonsin.

- Det har varit en sjuk vecka. Lite spännande det här mot Rosengård, men vi tog fasen hem det. Jag vet inte vad jag ska säga, sa Piteås June Pedersen till C More och fortsatte:

- Förlåt ordbruket, men det här är det sjukaste jag varit med om.

Vad är det som gör att ni vinner SM-guld?

- Laget före jaget. Vi har inga superspelare så, eller jo, vi har 21 stycken. Det är väl det som är skillnaden.

Lagens startelvor:

Piteå: Andersson - Lövgren, Ikidi Michael, Pedersen - Aronsson, Löfqvist, Karlernäs, Henriksson - Blankenship, Edlund, Janogy.

Växjö: Edrud - Nordin, Karlsson, Ohale - Ståhl, Lennartsson, Cankovic, Boriero, Andersson - Hellstrom, Anvegård.