Wik om vägen tillbaka: "Jag är så stolt"

För drygt ett år sedan blev Jessica Wik mamma och under torsdagen kommer hon att spela inför ett slutsålt Malmö IP mot storlaget Barcelona.

Men vägen tillbaka till fotbollen har inte varit spikrak och ytterbacken ifrågasatte vad som var fel med hennes kropp och varför hon inte var tillbaka på fotbollsplanen tidigare än vad hon var.

- Efter att jag födde Lucas var jag optimistisk och hoppades att det skulle gå snabbt och till en början gick det bra sen tog det längre tid och det är väl så när man är på den här nivån, man vill så mycket och är van vid vad kroppen klarat av sedan tidigare och man vill att den ska vara redo direkt, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag var lite stressad speciellt eftersom man hört många andra som kanske kommer tillbaka efter tre-fyra månader. Då tänker man att man också klarar det. Så när det tagit längre tid än så då var jag lite frustrerad och irriterad och försökte hitta vägar och lista ut vad som var fel med min kropp. Men i slutändan behövdes bara mer tid och kroppen behövde läka.

Efter sommaruppehållet var hon tillbaka och nu känns kroppen helt återställd efter graviditeten, men det är inte allt som är som det en gång varit.

- Det är vanemässigt, man är van vid att spela hela tiden och det är mer muskulärt, jag har känt att jag blivit trött i benen och sådana bitar. Annars har det fungerat jättebra förutom några gångerna då man känt att man behöver ta det lite lugnare på träningarna för att orka med matcherna, säger hon.

Även fast du inte tog dig tillbaka så fort som du hade önskat, kan du blicka tillbaka och känna dig stolt över att du ändå tagit dig tillbaka?

- Ja, men verkligen. Senast bara i förra veckan tänkte jag på det. Jag är så stolt att jag är tillbaka och det var också under den tuffa perioden där man kände, kommer jag komma tillbaka och kunna prestera på samma nivå som innan? I förra veckan pratade jag och min man om att jag nästan spelar varje match och att vi spelar dessa matcher mot Bayern borta och Barcelona hemma, det är så häftigt och få förunnat. Då kände jag mig fasen stolt över att jag gjorde det jobbet och höll i och litade på att jag kunde komma tillbaka.

Hur ofta stannar du upp och ger dig själv en klapp på axeln?

- Jag tror att jag och många andra är dåliga på det. Kanske lite mer nu när man har fått barn att det blir lite mer att man stannar upp, eller inte att man stannar upp men att, man tänker på lite annat än fotboll när man kommer hem. Innan var det så himla mycket ältande, vartenda misstag som man gjorde på matcher och träningar satt man och ältade - men nu kommer man hem och får annat perspektiv. Och just den här tacksamheten för att kroppen fungerar för att lira på nivån igen.

Under torsdagseftermiddagen ställs FC Rosengård mot Barcelona på hemmaplan inför ett fullsatt Malmö IP och inför mötet hyllar hon motståndarna.

- Det har varit så kul att följa dem nu. Det är en häftig utveckling och just att de har det typiska Barcaspelet i damlaget också, just possessionspelet och att de öser in mål. Det känns som att alla spelare, även de på bänken är farliga, de har en extrem bredd på sitt lag. Så det ska bli väldigt häftigt att se hur vi spelar mot dem - men vi har en positiv känsla med oss från Bayern-matchen och vi kan vara lugna i att försvara även fast vi inte är så vana vid det i damallsvenskan, avslutar hon.