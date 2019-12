Sveriges EM-biljetter släppta för ansökan: "Superstort intresse"

Ansökningsperioden för biljetter till Sveriges EM-matcher öppnade under onsdagen. Då kraschade Supporterklubbens hemsida på grund av det höga trycket. - Det verkar vara ett jättestort intresse, säger SvFF:s biljettansvarige Lena Danielsen till Fotbollskanalen.

Under onsdagen öppnades ansökningsperioden för biljetter till den svenska sektionen under sommarens EM. Fram till den 18 december går det nu att ansöka om biljetter för att se Sverige på plats under mästerskapet.

- Vi vet inte riktigt hur många som har ansökt i och med att ansökan sker hos Uefa. Men vad vi märker av på mail och samtal så är intresset superstort. Antalet medlemmar i Supporterklubben har ökat jättemycket de senaste dagarna, 4000 nya medlemmar på kort tid här. Så det verkar vara ett jättestort intresse, säger SvFF:s biljettansvarige Lena Danielsen till Fotbollskanalen.

För att ansöka om biljetterna som är avsatta för svenska supportrar så måste man vara medlem i Landslagets Supporterklubb, vilket många alltså blivit de senaste dagarna. Hälften av de svenska biljetterna går till de ansökande med flest lojalitetspoäng och hälften lottas ut bland övriga ansökande. När ansökningsperioden öppnade under onsdagen kraschade Supporterklubbens hemsida.

- Det blev totalt överbelastat. Det spelar ju ingen roll när under perioden fram till den 18:e gör sin ansökan, men alla är ju så ivriga och vill göra det direkt när ansökningstjänsten öppnar. Så då går alla in samtidigt och så kraschade vår hemsida helt enkelt. Men det har ordnat upp sig nu, säger Lena Danielsen.

Sverige har mellan 5 000 och 10 000 supporterklubbsbiljetter till gruppspelsmatcherna.

- Jag tror att antalet ansökningar kommer att överstiga tillgången på biljetter, som det verkar. Men det är väldigt positivt att det är en så stor del av biljetterna som går till supportrarna. Det är Uefas intention, det här är ju ett mästerskap där så mycket biljetter som möjligt ska vara tillgängliga för supportrarna. Och det är ju väldigt positivt, säger Lena Danielsen.

Blågult börjar med att spela mot Spanien i Bilbao den 15 juni med start 21.00. Därefter ställs landslaget mot ett playoff-lag den 19 juni i Dublin, avspark 15.00. I den avslutande gruppspelsomgången möter Sverige Polen den 24 juni, 18.00.