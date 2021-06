LISTA: Här är alla restauranger och krogar i Sverige som visar EM-slutspelet

Källa: Allente, som äger rättigheterna för offentlig visning av EM-matcherna.

Alingsås

Two Lads Pub, Kungsgatan 41 A

Stures Bowling & Sportbar, Sveagatan 8 G

Lygnareds Camping, Lygnaredsvägen 2



Alvesta

Folkets Hus, Allbogatan 15

Askersund

Verket restaurang & bowling, Lilla bergsgatan 6

Bagarmossen

Bagarmossen Folkets Hus, Lillåvägen 44

Bjärred

Bjärreds krog, Södra Västkustvägen 5

Borgholm

Strand Hotell, Villagatan 4

Borlänge

Äteriet, Hantverksbyn 1

Pitchers, Borganäsvägen 44

Borås

Grill och Gryta, Bäckgränd 5

Ica Maxi, Trandögatan 16

Pitchers Borås, Österlånggatan 33

Restaurang Köket, Västerbrogatan 12

Brandbergen

Restaurang Wiki Bar, Jungfruns gata 419

Bromma

Kullens Bar och Kök, Tranebergsplan 6

Bräcke

Bräcke Folkets Hus, Hantverksgatan 27

Bunkeflostrand

Djems Pizzeria, Skomakarebyn 8

Bålsta

Bores, Centrumstråket 4A

Åbergs restaurang, Kalmarvägen 10

Eksjö

Eksjö Kommun, Storegårdsområdet

Ellös

Restaurang Varvet, Ravinvägen 2

Ellösparkens Bio, Glimsåsvägen 11

Enskede

Gamla Enskede matbod, Stockholmsvägen 17

Eskilstuna

The Bishops Arms, Hamngatan 11

Papas Tapas, Kriebsensgatan 8

Centralbaren, JA Selanders gata 1

O'Learys Eskilstuna, Nybrogatan 5

Falkenberg

Harrys, Hotellgatan 1

Falköping

Plantis, St Olofsgatan 23

O'Learys Falköping, S:t Olofsgatan 26

Falun

Clarion Collection Hotel Bergmästaren, Bergskolegränd 7

Fagersta

Fagersta Brukshotell/Bistro, Blomstervägen 1

Farsta

Skybar Kök & Pizza, Brunskogsbacken 19

Filipstad

Filipstads Folkets Hus, Viktoriagatan 8

Finspång

O'Learys Finspång, Grosvadsvägen 5

Fotskäl

Fotskäl Bygdegård, Strätehedsvägen 5

Fröske

Fröseke Folkets Hus, Skolgatan 23

Fårö

Fårö Strandcafé, Sudersand 481

Grebbestad

Marci, Gångbryggan

Grängesberg

Restaurang Silversågen, Silverhöjden 110

Gunnarsbyn

Gunnarsbyns Folkets Hus, Lingonvägen 6



Gävle

Clarion Hotell Winn, Norra Slottsgatan 9

Nya interpool, Södra Kungsgatan 20

Restaurang Basta, Drottninggatan 18

Erlandssons Veranda, Norra kungsgatan 3

Göteborg

9ans ölhall, Andra långgatan 9

Aberdeen Restaurang, Sveagatan 29

Bamba, Repslagaregatan 7

Beerista, Kristinelundsgatan 13

Cafe Flygarns Haga, Vasagatan 35

Checkpoint Charlie Das Bierhaus, Östra Hamngatan 37

Cheers Pub & Restaurang, Viktoriagatan 10

Crowbar, Storgatan 20

Glenn Friggagatan, Friggagatan 9

Glenn Gamlestan, Brahegatan 7

Twentyfourseven - Gothia Towers, Mässans gata 24

Göteburgare, Andralånggatan 30

Hard Rock Cafe Gothenburg, Kungsportsavenyn 10

Henriksberg, Stigbergsliden 7

Irish Embassy Pub, Järntorget 7

Irish Embassy Pub, Östra Hamngatan 50 B

Jakhchali Restaurang, Södravägen 2

Joe Farelli, Kundsportsavenyn 12

John Scotts Avenyn, Kungsportsavenyen 15

John Scotts Linné, Linnégatan 38

John Scott's Palace, Södra Hamngatan 2

John Scotts Stable, Kyrkogatan 33

John Scotts, Arkivgatan 4

Kick off, Andra Långgatan 4b

Knarrholmens Restaurang, Knarrholmen

Kville Biljard, Kvilletorget 2

Kvilles Pastahouse, Brämaregatan 18

La Piccola Gondola, Kungstorget 15-18

La Terrazza, Sten Sturegatan 19

Noba, Viktoriagatan 1A

O'Learys Göteborg Central, Drottningtorget 1

O'Learys Järntorget Bowling, Norra Allégatan 2-5

Paddingtons Pub, Sankt Pauligatan 1

Port Arthur, Gamla Ceresgatan 3

Quality Hotel Panorama, Eklandagatan 51-53

Quality Hotell 11 - Erikdalshallen Norra, Maskingatan 11

Quality Hotell 11 - Erikdalshallen Södra, Maskingatan 11

Quality Hotel, Waterfront Adolf Edelsvärds Gata 10

Radisson Blue Scandinavia, Södra Hamngatan 59

Restaurang Campo, Krutvägen 2

Restaurang Muschaho, Vasagatan 5a

Restaurang Sebilj, Herkulesgatan 40

Sejdeln, Andra långgatan 28

Spoton sportsbar, Mölndalsvägen 3

Södra Lidén, Kungsgatan 8

The Bishops Arms, Järntorget 6

The Golden Days, Södra Hamngatan 31

The Queen Restaurant Bar, Viktoriagatan 5

View, Stora Badhusgatan 26

Viivabar, Vasaplatsen 1

Werners Bistro, Parkgatan 41

Whoopsi daisy, Wieselgrensplatsen 11

Ånäsgrillen, Storkgatan 11

Halmstad

The Bulls Pub, Bankgatan 5

Hotell Mårtensson, Storgatan 52

iL Grillo wine & tales, Storgatan 43

Handen

Texas longhorn, Vikingavägen 9

Haninge

Quality Hotel Winn, Rudsjöterrassen 3A

Novas Streetfood Park, Nynäsvägen 5

Heberg

Nya Strandstugan, Långasandsvägen 3

Hedemora

Restaurang Stället, Åsgatan 68

Helsingborg

Clarion Sea U, Kungsgatan 1

HEAT – American Dinner Club, Järnvägsgatan 7

Pitchers, Södergatan 30

The Bishops Arms, Marina Plaza Kungstorget 6

Viking Bar, Gasverksgatan 13

Röda Kvarn, Karlsgatan 7

Clarion Grand Hotel, Stortorget 8

Café Etoile, Drottninggatan 27

O'Learys Helsingborg, Rådhustorget 10

Hisingsbacka

Franska Skafferiet, Selmalagerlöfstorg 2

Hok

Hooks Herrgård

Hovmantorp

Hovmantorp Folkets Hus, Parkgatan 1

Hudiksvall

Manis Sportsbar, Hamngatan 3

O'Learys Hudiksvall, Storgatan 36

Hunnebostrand

Hunnebo Bio, Parkgatan 1

Hyltebruk

Edmans Gastro, Gamla Nissastigen 16

Hägersten

Västertorps Hjärta, Störtloppsvägen 30

Parma Kök och Bar, Fruängsgången 12

Hälleviksstrand

Erwings junkfood, Hamnplan 1

Hälsö

Hälsöbrygga, Tjolmenvägen 27

Hässleholm

Zuperbowl Hässleholm, Björklundavägen 2

The Bishops Arms, Första Avenyn 3

Hönö

Betelkyrkan Hönö, Lindblomsvägen 21

Idre

Vildmarksnästet Kari Ols Väg 7

Johanneshov

Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7

Hammarbys Pärla, Johan Printz Väg 16

Gullmarssons krog, Gullmarsplan 6a

Willis Krog, Olaus magnus väg 13

Jönköping

El Gordo, Lillsjöraden 12

Kappa Bar, Barnarpsgatan 3

Murphys Bar, Lundströmsplats 2

Pitchers, Trädgårdsgatan 6

Shooters, Trädgårdsgatan 4

The Bishops Arms, Norra Strandgatan 2

O'Learys Jönköping, V:a Storgatan 16



Kalmar

Stars and Stripes, Larmtorget 4

Clarion Collection Hotel Packhuset, Skeppsbrogatan 26

Karlshamn

Best Western Karlshamn, Jannebergsvägen 2

Karlskoga

Joan´s Karlskoga, Torget 6 A

Karlskrona

Stars and Stripes Karlskrona, Stortorget 2

Karlstad

Pitcher's, Kungsgatan 12

The Bishops Arms, Kungsgatan 22

Katthammarsvik

Gjutjärn Pub & Restaurang, Östergarn Falhammars 830

Kiruna

The Bishops Arms, Föreningsgatan 6 C

Kista

Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16

Knivsta

Centrum för idrott och kultur, Parkvägen 31 A

Kolmården

Stora Bakfickan, Vildmarkshotellet

Konga

Konga Folkets Hus, Ronnebyvägen 8

Kristianstad

Taco Bar, Västra Storgatan 27

The Bishops Arms, Västra Boulevarden 7

O'Learys Kristianstad, Nya Boulevarden 8

Kristinehamn

Mastmagasinet, Södra Hamngatan 5

Kumla

Brödernas, Stationsgatan 8

Kungsbacka

Prinsen Bar & Kök, Norra torggatan 5

Black Pearl, Storgatan 15

Kungsängen

Matéos Kök & Bar, Violinvägen 2

Köping

Harrys, Torggatan 12

The Bishops Arms, Storgatan 10

Laholm

Maxim, Hästtorget 7

Lidingö

450 Gradi, Periskopvägen 19

Jernet, Stockholmsvägen 56

Lidköping

Restaurang Alfreds, Gamla Stadens Torg 5

Restaurang Bakgår'n, Nya stadens torg 1

Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68

Lidköping Folkets Hus, Stenportsgatan 17

Limhamn

Direkten JanTob, Linnégatan 41-43

Kajuteriet, Bryggövägen 1

Linköping

Cok Najs, Platensgatan 3

Creek Street, Ågatan 39

Gallo Vinotek, Storgatan 50

Innergården, Apotekaregatan 14

Josef Bunyemen Invest, Hamngatan 8

Kappa Bar, Trädgårdstorget 4

Kebab House, Platensgatan 6B

Pitchers, Ågatan 57

Restaurang Hamlet, Storgatan 37

Restaurang Merwah, Platensgatan 1 A

Strandgatan Två, Strandgatan 2

Uteserveringen, Stora Torget 9

Queens Pub, Ågatan 28

Ljugarn

Bruna Dörren, Claudelins väg 5

Ljungby

Harrys Ljungby, Stora Torget 1



Luleå

The Corner Sportbar, Köpmangatan 31

The Bishops Arms, Storgatan 15

Allstar, Storgatan 11

Lund

John Bull, Bytaregatan 1 A

Restaurang SJUT, Lilla Gråbrödersgatan 2B

The Bishops Arms, S:T Petri Kyrkogata 7

Lundsbrunn

Lundsbrunn Resort & Spa, Brunnsvägen 32



Lyckeby

Time Out, Riksvägen 30

Lysekil

Kajmagasinet, Rosvikstorg 1

Löddeköpinge

Sportcenter Syd, Marknadsvägen 8 D

Malmö

Beer Ditch, Nobelvägen 24

Brödernas Hyllie, Stationstorg 5

Drumbar, Lilla Torg 9

Ellstorps Kvarerskrog, Sallerupsvägen 28 D

Kappa Bar Malmö, Baltzarsgatan 31

Nilssons restaurang - Malmö arena hotel, Hyllie Boulevard 12

Malmö Nordisk, Hanssons väg 38

Peas & Sunny, Skeppsbron 4

Plan B, Norra Grängesbergsgatan 26

Restaurang Fagans, Per Weijersgatan 4

Restaurang La Campana, Hammargatan 27

Restaurang Tre Vänner, Stora Kvarngatan 43

Sir Tobys, Davidshallsgatan 21

Syltan kök & bar, Östra förstadsgatan 2

The Bishops Arms Malmö Plaza, Gustav Adolfs Torg 49 B

The Bishops Arms Malmö Savoy, Norra Vallgatan 62

Vinnys, Sankt Knuts väg 3

Mariefred

Slottspaviljongen, Gripholm Lottenlund 1

Mjölby

Vattenhålet, Kungsvägen 55

Restaurang & Club Baku, Jerikodalsgatan 8

Mora

Wasastugan, Tingsnäsvägen 6

The Bishops Arms, Moragatan 6

Åmåsängsgården, Åmåsängsvägen 90

O'Learys Mora, Vasagatan 38



Motala

Café Ströget Bistro, Kungsgatan 6

The King, Bispmotalagatan 7C

Restaurang Balkan, Prästgatan 4



Märsta

Mingel Kök & Bar, Södergatan 29 C

Restaurang La Campana, Hammargatan 27

Mölndal

Bistro il Cortile, Brogatan 10

Conqrete, Brogatan 14

Mölnlycke

Råda Rum, Kyrkvägen 45

Mönsterås

Munken Hotell, Timmernabbsvägen 2

Mönsterås Bio, Sandgatan 1

Norrköping

Bistro Plaza, Skolgatan 7

Grekiska grill & bar, Nya Torget 3

Highlander Inn, St:persgatan 94

HUGO, Slottsgatan 116-118

Piccolo Mondo, Norra Lundsgatan 9

The Bishops Arms, Tyska torget 2 A

The Cromwell House, Kungsgatan 36

Titans Sportbar, Olai Kyrkgata 18

Världens Bar, Västgötegatan 17

Nordkoster

Galejen, Västra bovägen 2



Norrtälje

DG's Sportbar, Danskes gränd 6

Imperiet Industries, Baldersgatan 16

Norsborg

Pizzeria Brunna, Klövervägen 18

Hallunda Folkets Hus, Borgvägen 1

Nybro

Nybro Kebab, Grönvägen 1 A

Nyköping

Gamla Brygghuset, Fruängsgatan 2

Lotsen Östra, Skeppsbron 11

Nordic Kitchen, Skavsta General Schybergs väg 22

Pub Mcewans, S:T Annegatan 6

Nynäshamn

Restaurang Rotundan, Frejas Holme 1

Bar and Burgers, Fredsgatan 8

Orsa

Röda Kvarn, Järnvägsgatan 33

Oskarshamn

Clarion Collection Hotel Post, Stora Torget 1

Fingerkroken, Flanaden 13

Piteå

Pite Havsbad, Hotellvägen 50

The Bishops Arms, Storgatan 44 B

Rockneby

La Petra, Ryssbylundsvägen 20

Ronneby

Centrumbiografen, Karlskronagatan 23

KJs Cafe Restaurang, Prinsgatan 17

Rosersberg

Restaurang Blå Laguna Sport Bar, Råbergsvägen 28

Rättvik

Three Peaks Sportbar, Storgatan 16

Saltsjöbaden

Taimaut Sportbar, Fisksätra 1220

Sandviken

The Church, Hyttgatan 28

Hedåsen Restaurang, Åsundavägen 100

Sankt Ibb

Turistgården - House of Ven, Husviksvägen 70

Sigtuna

Cicciotto, Stora Gatan 34

Skivarp

Bingsmarkens Camping, Väg 9

Skänninge

Skänninge Bio, Vadstenagatan 2

Skövde

Brödernas Skövde, Billingehovsvägen 3

Mikes Pub, S:t Sigfrids Gata 9B

Nöjesarenan, Egnells Väg 1

Knistad Herrgård, Knistad Herrgård

Smålandsstenar

Torghuset, Torggatan 1

Smögen

Ocean Smögen, Oskar Fredriksgatan 1

The Barn, Sillgatan 10

Sollentuna

Paddy's Pub, Sköldvägen 22

Kalles Restaurang och Pizzeria, Lomvägen 25

Stinsvillan, Sköldvägen 20

Hamilton Sollentuna, Allfarvägen 25

Solna

Toscana, Huvudstagatan 16

Royal Park, Frösundaviks allé 15

Scandic Järva Krog, Vallgatan 2

Håkans Pizzeria, Råsundavägen 133

Stenungsund

Harrys Stenungsund, Västra Köpmansgatan 32

Karlbergs Krog, Västra Köpmansgatan 2

Stockholm

After Café Bar & Kök, Kornhamnstorg 57

Allé Kök & Bar, Hammarby allé 129

Allmänna Gränd, Allmänna gränd 6

Bagpipers Inn, Rörstrandsgatan 21

Bar Burger, Café Birgit Nilssons Allé 5

Barrels City, Smålandsgatan 22

Barrels Söder, Bysistorget 4

BBQ Steakhouse, Kungsgatan 54

Beer n Play, Hornsgatan 138

Birka Bowling, Birkagatan 16

Bistro Bellman, Götgatan 82

Black Elk Saloon & Bar, Sveavägen 61

Brinkmanns Kök & Bar, Rörstrandsgatan 16

Brother Tuck, Götgatan 85

Brödernas Liljeholmskajen, Sjövikskajen 24

Brödernas Skanstull, Ölandsgatan 45

Burger and Beer, Rörstrandsgatan 11

Café L'Angolo, Engelbrektsplan 2

Café Brasco, Folkungagatan 98

Caliente Tapas Bar, Fleminggatan 2

Carlshälls Gård, Karlshällsvägen 14

Central Padel Nordic, Madängsgatan 12

Cibo Italo-Americano, Hammarby Allé 85

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35

Copperfields English Pub & Restaurant, Sankt Eriksgatan 36

Crazy Horse Saloon & Bar, Götgatan 44

Crazy Horse, Sveavägen 60

DiWINE, Drottninggatan 25

El Classico, Skånegatan 88

Enzo i Hornhuset, Långholmsgatan 15

Flying Scotsman INN, Fleminggatan 28

Fox & Badger, Norrbackagatan 56

Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamen 8

Gröne Jägaren, Götgatan 64

Hamnen Kök & Bar, Sandhamnsgatan 37

Hard Rock Café, Sveavägen 75

Helenes Krog & Bar, Sankt Eriksgatan 87

Hirschenkeller Hornsgatan, Hornsgatan 136

Hirschenkeller, Sveavägen 61

Hirschenkeller Fridhemsplan, Sankt Eriksgatan 22

Hirschenkeller Götgatan, Götgatan 44

HOBO Hotel, Brunkebergstorg 4

Honey Honey, Folkungagatan 59

Hotel At Six, Brunkebergstorg 6

House of Burgers, Västerlånggatan 50

J and T Bar & Kök, Bohusgatan 29 BV

John Scott's Pub & Bowling, Kungsgatan 37

Kajsas i Parken, Stora Mejtens gränd 16

Kappa Bar Stockholm, Sveavägen 105

Krukan Spis & Sport, Rosenlundsgatan 16

Kungsbiljarden, Blekholmsterrassen 15

Laughing Duck, Vasagatan 7

Le Bistro, St Eriksgatan 45

Legumes, Swedenborgsgatan 25

Levinskys Burger, Rörstrandsgatan 9

Lundberg, Rörstrandsgatan 12

Ljunggren Restaurang, Götgatan 36

Made In Sweden Bar & Kök, Folkungagatan 102

Medis Kök & Bar, Medborgarplatsen 29

Misshumasshu, Smålandsgatan 10

Morfar Ginko, Swedenborgsgatan 11

Münchenbryggeriet, Torkelknutssonsgatan 2

Neverland, Söderhallarna 309

Nordic Light Hotel, Vasaplan 7

O'Connells, Stora Nygatan 21

Old Beefeater Inn, Götgatan 11

O'Learys Stockholm, Central Vasagatan/Centralstationen

O'Learys Norrtull, Sveavägen 143

O'Learys Östermalm, Storgatan 27

Origo, Gävlegatan 18

Pickwick Pub, Drottninggatan 6

Pitcher's Mariatorget, Mariatorget 1

Primo ciao ciao, Sjövikstorget 4

Pub Anchor, Sveavägen 90

Raw Poké Izakaya, Grev turegatan 13

Restaurang Bleck, Katarina Bangata 68

Restaurang Grönadalen, Gröndalsvägen 40

Restaurang Häktet, Hornsgatan 82

Restaurang Lagerbaren, Götgatan 97

Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20

Restaurang Norra Bryggan, Husarviksgatan 10

Restaurang Polhem, Ringvägen 153

Resturang Salt, Hantverkargatan 34

Restaurang Storstad, Odengatan 41

Restaurang Nivå 22, Fridhemsgatan 17

Retro Bar & Restaurant, Sveavägen 120

Retro Bar & Restaurant Sofo, Bondegatan 25

Retro Bar & Restaurant, Hornsgatan 136

Retro Bar & Restaurant Kungsholmen, Sankt Eriksgatan 22

Scandic Ariadne, Södra Kajen 37

Seared By Texas Longhorn, Humlegårdsgatan 1

Snaps Bistro & Bar, Götgatan 48

Soldaten Svejk, Östgötagatan 35

Southside Pub, Hornsgatan 104

Stringfellows pub, Torsgatan 48

Söder Bar & restaurang, Ringvägen 125

Södra Teatern, Mosebacketorg 1-3

Trädgården, Hammarby Slussväg 2

The Bishops Arms Stockholm, Palace S:t Eriksgatan 115

The Bishops Arms Stockholm, Vasagatan Vasagatan 7

The Bishops Arms Gamla Stan, Tyska Brinken 36

The Central Bar, Götgatan 84

The Central Bar, Folkungagatan 57-59

The Crib by Retro, Sveavägen 55

The Flying Horse, Odengatan 44

The Meat, Vasagatan 7

The Old Brewer, Luntmakargatan 98

The Picts Bar, Hammarby Allé 125

Tilt bar, Nybrogatan 16

Tudor Arms, Grevgatan 31

Urban Deli, Sveavägen 44

ÖN by Adam & Albin, Karlshällsvägen 14

Stockholm Arlanda

Taste of Scandinavia, Arlanda Airport

Strängnäs

The Bishops Arms, Gyllenhjelmsgatan 20

Grekiska Taverna, Västervikstorget 12



Sundbyberg

Bistroberg, Sundbybergstorg 1

Greens Bar, Stationsgatan 4

Picoteo, Järnvägsgatan 32

The Bishops Arms Stockholm, Landsvägen 47

The Station, Landsvägen 55 B

Tre Bröder, Landsväg 43

Filmstaden Kök&Bar, Skogsbacken 26

Sundsvall

The Bishops Arms, Bankgatan 11

Bloco, Stora Torget 1

Sunne

Selma Spa+, Sundsbergsvägen 3

Sävsjö

Kulturhuset, Mejensjögatan 2



Söderhamn

Restaurang Krysset, Nygatan 1

Södertälje

Brunnsäng restaurang & pizzeria, Bragevägen 22

Caesars Restaurang, Slussgatan 5

Limerick bar & grill, Köpmangatan 5

Templet, Stationsplan 3

Västergårds Pizzeria & Restaurang, Erikshällsgatan 40

Tranås

Best Western Hotel Tranås Statt, Storgatan 22

Trelleborg

Restaurang Garvaregården, Hamngatan 4

Queens Sportsbar, Algatan 8

Tullinge

Tullingebergs Bar&Kök, Tullingebergsvägen 10

Tumba

Lilla Picasso, Storvretsvägen 4

Trottoar, Grödingevägen 9

Uddevalla

Lilla Huset, Norra Drottninggatan 30

Ullared

Sportbaren Gekås, Danska Vägen 13

Gekåsbyns Bistro, Ulla Smidjes Väg 20b

Harrys Ullared, Danska Vägen 7

Umeå

Hotell Entré Norr, Anumark 50



Upplands Väsby

Texas Longhorn, Dragonvägen 82

Ten Hotel, Johanneslundsvägen 11

White Horse, Centralvägen 6



Uppsala

Brödernas Uppsala, St:persgatan 12

Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 25

Interpool, Svartbäcksgatan 11

Kappa Bar Uppsala, Svartbäcksgatan 29

Phils Burger, Vaksalagatan 30 A

Pitchers, Påvel Snickares gränd 1

Restaurang Unico, S:t Persgatan 7

Restaurang Västertorg, Västratorg 5 A

Bryggreriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59

Stockholms Nation, Drottninggatan 11

The Bishops Arms, Bäverns Gränd 17

Uppsala Nordisk, Marknadsgatan 1

Vallda

Lerkilsbaren, Lerkilsvägen 233

Vallentuna

Brödernas Vallentuna, Tuna Torg 3A

Tuna Bio, Allévägen 1-3



Varberg

&OLLES, Tångkörarvägen 10

Grappa, Brunnsparken 6

Harrys, Kungsgatan 18

Invito, Norrgatan 13

Nyfiket Sportbar, Kungsgatan 20

Gästis Kafé och Matsalar, Kyrkogatan 3

Vikbolandet

Kompassen, Fyrvägen 2

Vimmerby

Restaurant Nossen, Nosshult 108

Kharma, Rönnbärsgatan 36

Vingåker

Johans Bistro, Bondegatan 8

Visby

Brödernas Wisby, Strandgatan 12

Tocar Madera, Stora Torggränd 3

N:a Masters Grill, Lummelunda Lummelundsbruk 520

Brygghuset bar & kök, Adelsgatan 33

Restaurang Sjumastarn, Skeppsbron 1

Trossen, Skeppsbron 14

Plazza Restaurang & Bar, Stora Torget 5

La Fontana, Hästgatan 18

Restaurang Nunnan, Stora Torget 7-9

Vreta Kloster

Fröken Jennys, Stjärnorpsvägen 11 B

Vänersborg

Stars and Stripes, Kungsgatan 13

Västervik

Restaurang Sahara, Fiskaretorget 1

Restaurang Agrill, Mälargatan 6 D

Simson Loungebar, Strömspromenaden 1

Västerås

The Bishops Arms, Stora Torget

Pitchers, Torggatan 4

Västra Frölunda

Glenn Frölunda, Frölunda torg 1

Växjö

Brödernas Växjö, Storgatan 36

The Bishops Arms, Kungsgatan 7

Signatur Vin & Bistro, Sandgärdgatan 12

Ystad

The Shuffle Bar, Saltsjöbadsvägen 13

Åkersberga

The Public, Storängstorget 4

Ullna Golfrestaurang, Roslagsvägen 36



Åre

Stationsgatan 16, Stationsvägen 16

Årsta

La Bar Blåbär & Matsal, Hjälmarvägen 2

Restaurang Två Små Svin, Årstavägen 49

Årsta Pizzeria Restaurang Krog, Gullmarsvägen 42C

Älmhult

Älmhults Folkets Hus Skolgatan 18

Örebro

Brödernas Örebro, Orvar Bergmarks plats 5

Clarion Collection Hotel Borgen, Klostergatan 1

Dannes Pub, Klostergatan 7

Engelbrekts kvarterskrog, Engelbrekts gatan 72

Frimis Salonger & Trädgård, Frimurareholmen

Kappa Bar Örebro, Oskarsparken 1

KFUM Örebro, Hästhagsvägen 5

Pitchers, Stortorget 7

Restaurang Haga, Vaktelvägen 2

Satin Uteservering & Nattklubb, Stortorget 14

Sorella, Stortorget 11

Sörens vedugn, Sörbyvägen 4

The Bishops Arms, Drottninggatan 1

Trattorian, Stortorget 7

Villa Strömpis, Slottsparken

West Pub, Kilsgatan 8

Örebro Ölhall, Klostergatan 11



Örnsköldsvik

Allstar, Strandgatan 21

The Bishops Arms, Hotellgatan 9



Östersund

The Bishops Arms, Stortorget 8