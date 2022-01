Eriksen öppnar för VM i Qatar: "Det är mitt mål"

Den 12 juni i fjol drabbades Christian Eriksen av ett hjärtstopp i Danmarks EM-premiär mot Finland på Parken i Köpenhamn. Sedan dess har han inte gett någon egen intervju - förrän nu.

Under tisdagen har Eriksen delat med sig av en intervju han gjort med Danmarks public service-bolag DR (motsvarigheten till SVT och SR). Där tackar landslagsstjärnan för all stöttning han fått av omvärlden efter att ha kollapsat på planen.

- Det var ju stort att så många människor plötsligt hade något att skriva, en blomma eller en hälsning att skicka. Det var så många som berördes av det och de kände ett behov av att låta mig och min familj veta det. Det är jag otroligt glad över, säger Eriksen till DR.

Han fortsätter:

- På sjukhuset fortsatte de säga att jag skulle få fler och fler blommor. Det var lite konstigt, för jag önskade inte att folk skulle skicka blommor för att jag var död i fem minuter. Det var mycket speciellt, men det var väldigt trevligt av alla och det har varit en stor hjälp för mig att ta emot alla "best wishes". Alla fans som skickat tusentals brev, mejl, blommor eller de som kommit fram till mig på gatorna i Italien och Danmark vill jag tacka för deras stöd.

I samma intervju delar Eriksen även med sig av målsättningen att spela VM i Qatar, dit Danmark kvalificerat sig i stor stil.

- Mitt mål är att jag ska till VM i Qatar. Det har varit mitt mindset hela tiden. Om allt går som det ska hoppas jag självklart... om jag blir uttagen är något helt annat, om jag kan komma på hur man spelar fotboll är något helt annat. Men tanken och drömmen om att jag kan komma tillbaka... jag kan komma tillbaka, säger Eriksen.

Eriksen, 29, var en av det danska landslagets största stjärnor före hjärtstoppet och spelade med nummer 10 på ryggen. Den offensive mittfältaren har gjort 36 mål på 109 A-landskamper för Danmark.

I nuläget är Christian Eriksen klubblös, då reglerna i Serie A förhindrar honom från att spela med en hjärtstartare inopererad. Inter bröt därmed avtalet med dansken i december, men han har inga planer på att lägga skorna på hyllan. Han är inte heller rädd för att drabbas av ytterligare ett hjärtstopp ute på fotbollsplanen.

- Inte alls. Inte ens det minsta. I början var jag lite försiktig med hur mycket ens hjärta kan hålla för fram till nu, efter det som skett och testerna som gjorts, men jag känner att jag fått klartecken och testats så mycket som jag överhuvudtaget kan. Så nej, jag är överhuvudtaget inte rädd för att det skulle ske igen, säger Eriksen.

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8