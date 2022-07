Beskedet: Tre potentiella covid-fall i svenska landslaget

Sverige besegrade under söndagen Portugal med 5-0 och blev klart för kvartsfinal på fredag i EM i England. Efter måndagens träning lämnade landslaget besked om att den planerade pressträffen skjutits upp med anledning av "potentiella positiva covidfall".

Nu bekräftar landslagsläkaren Houman Ebrahimi att två svenska landslagsspelare och en landslagsledare potentiellt har testat positivt för covid-19, då de lämnat positiva antigentest. Spelarna och ledaren är därmed nu isolerade från övriga i Blågult.

I dagsläget väntar landslaget på PCR-test som bekräftelse på att trion är smittad.

- I dag upptäckte vi tre potentiella covid-positiva fall i vårt team. Det första fallet upptäckte vi vid vår frågescreening, som vi har varje dag och sedan valde vi att testa övriga, och då hittade vi två fall till, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi.

Han fortsätter:

- Det är inte bekräftat än. Först gör vi antigentest och när det är positivt vill vi bekräfta med PCR-test.

Vidare vill han inte berätta vilka personer det rör sig om.

- Till de inte är bekräftade vill jag inte gå in på det.

På frågan om när landslaget får bekräftade svar säger Ebrahimi följande:

- Organisationen ska hjälpa oss och göra PCR-test i kväll, i morgon, så förhoppningsvis 24 timmar efter.

Ebrahimi menar vidare att det rör sig om milda symptom.

- Det är väldigt milda symptom. Den första hade tydligare milda symptom, och de andra hade väldigt vaga symptom.

Ebrahimi berättar också vad som gäller kring när spelarna och ledaren får återgå till daglig verksamhet med övriga i landslaget - om det blir bekräftat att de är smittade.

- De ska vara symptomfria, ha negativa antigen-test och de ska genomgå hälsoundersökningen av oss, säger läkaren.

Då är det ingen extra karantän efter det?

- Nej.

Vilken rädsla har du att det spridit sig ännu mer?

- Vi har våra rutiner och självklart finns möjligheten att det spridit sig, så därför får vi utreda det här närmare.

Blågult tar därmed nu till ytterligare åtgärder.

- Vi har rutiner, som är olika steg och nu skärper vi våra restriktioner ännu mer. Det betyder att vi inom laget kommer ha munskydd inomhus när vi inte kan hålla avstånd. Utomhus, där vi kan hålla avstånd, kommer vi vara utan munskydd.

Hur kommer det se ut med testning framöver? Kommer ni testa alla spelare varje dag?

- Det kan bli så, och det är någonting som vi kommer bestämma ihop i det medicinska teamet och göra det som behövs.

Under EM har flera landslag drabbats av fall av covid-19. Blågults gruppspelsmotståndare Nederländerna har både haft Jackie Groenen och Vivianne Miedema, som testat positivt under turneringens gång, och båda spelarna spelade mot Sverige i EM-premiären. Efter att Groenen hade testat positivt blev även alla svenska spelare och ledare testade för covid-19, och då var alla test negativa. I måndags i förra vecka var samtidigt vissa spelares anhöriga på plats under landslagets träning på Carden Park och stannade även efteråt över en lunch. Inför besöket hade samtliga testat negativt för covid-19 och även fått information om läget.

På frågan om det är något som brustit, som gjort att covid-19 kommit in i det svenska landslagslägret är svaret:

- Alla åtgärder görs för att minimera, men vi kan tyvärr inte utesluta. Inte bara för den här infektionen, utan även för andra infektioner. Så är verkligheten.

Andra spelare som också testat positivt under EM är Kathi Naschenweng, Lotte Wubben-Moy, Lea Schüller, Tuija Hyyrynen, Laura Wienroither, Valentina Cernoia, Anna Westerlund och Tinja-Riika Korpela. Även Englands förbundskapten Sarina Wiegman har drabbats av smittan.

Spelare, som testar positivt för covid-19 under EM, får ersättas med andra spelare, som inte är med i den befintliga truppen, men då får spelarna, som testat positivt, inte komma in i truppen igen. Det är varje enskild landslagsledning som får ta det beslutet.