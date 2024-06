EM-RAPPORTEN: "Skärrat Ukraina - nu kan Lunin petas"

LÄS ÄVEN: Drömstart i EM för Rumänien - slog Ukraina

RYSKA FLAGGOR FÖRBJUDNA

Att ryska flaggor har synts till på läktarna under matcherna Tyskland-Skottland och Serbien-England har väckt reaktioner och ilska i Ukraina. Inför måndagens ukrainska EM-premiär mot Rumänien gav Uefa besked, via mejl till Fotbollskanalen, att den ryska flaggan är förbjuden att ta med in på just Ukrainas matcher. När Fotbollskanalen frågar Uefa vad de har för kommentar till att flaggan synts på två andra matcher blir svaret: ”Alla flaggor är generellt tillåtna så länge de inte bedöms som provocerande och/eller diskriminerande och/eller kan innebära en säkerhetrisk”. Vad jag kunde se togs det sedan inte in någon rysk flagga under matchen mellan Ukraina och Rumänien.

Annons

KOMMUNIKATIONSSTABEN LEVERERAR

Det går inte annat än att ge beröm till det ukrainska förbundets kommunikationsstab i samband med EM. De har levererat flera rörande videos i sina officiella kanaler kring kriget i Ukraina, vilka blivit virala, och de är uppenbart påhittiga i sin önskan om att sprida information om Rysslands invasion. Under måndagen genomförde de en effektfull installation i centrala München, bara timmar före avspark mot Rumänien. Ukraina har transporterat en del av en bombad läktare i Charkiv till Tyskland som de visade upp på ett torg. Förbundsordföranden Andrij Sjevtjenko var på plats och höll ett tal som gick hem hos de ukrainska supportrarna på plats. Det var starka scener och många internationella medier var på plats för att bevaka händelsen.

UKRAINA GAV FEL SPELARE CHANSEN

Annons Det här ukrainska laget bär mycket tyngd på sina axlar, och kanske blev allt lite för svårt att hantera under första halvlek mot Rumänien. Det vore åtminstone inte konstigt om de var något tagna av stundens allvar. För Ukraina hade mycket boll och det kändes flera gånger som att de var på gång att skapa farligheter, men skärpan i de avgörande lägena offensivt saknades. Samtidigt slarvade man vid ett tillfälle bakåt och det ledde till att fel spelare (för Ukrainas del) fick chansen att skjuta från en position någon meter utanför straffområdet. Kaptenen och veteranen visade sin klass när han läckert borrade in bollen i bortre krysset. Det stod 1-0 i paus och jag ser framför mig att förbundskaptenen Serhij Rebrov under slutskedet av den första halvleken mest längtade till vilan så att han kunde få sitt lag på rätt köl igen.

Annons

KAN LUNIN PETAS NU?

Ukraina vände ett 0-1-underläge till seger i båda de playoff-matcherna som säkrade EM-biljetten. Det har talats om att landslaget, likt soldaterna och folket, aldrig ger upp. Men den här gången rasade allt. Tidigt i andra halvleken åkte man på ytterligare en smäll när keepern Andrij Lunin stod för en tavla och släppte in 2-0. Ukraina var skärrat då och av bara farten gjorde Rumänien 3-0. Serhij Rebrovs trupp har beskrivits som en av de bästa Ukraina haft tillgång till inför ett mästerskap men nu lyckades man helt enkelt inte leva upp till förväntningarna. Och med tanke på att nämnde Lunin, som till vardags spelar i Real Madrid, stod för svaga aktioner vid båda de två första målen kan en diskussion om ett målvaktsbyte mycket väl startas i Ukraina. Benfica-keepern Anatolij Trubin är också vass och stod de flesta matcherna i EM-kvalet. Så jag skulle inte bli förvånad om Rebrov överväger att peta Lunin till mötet med Slovakien efter den här 3-0-förlusten.

Annons

BRA MATCH AV NYBERG

Den svenske domaren Glenn Nyberg gjorde sin första match i turneringen när han klev ut på mattan i München, och han skötte sig bra. Nyberg försökte lägga ribban hyfsat högt, klarade hålla den nivån och såg ut att vara lika kommunikativ som han är i allsvenskan. Han hade helt enkelt kontroll på saker och ting. Det finns inte mycket att klaga på i Nybergs insats, så det här var verkligen en stark inledning på mästerskapet från hans sida.