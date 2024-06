Folorunsho chockad över EM-platsen: "Omöjligt för mig att tänka…"

Han har inga ungdomslandskamper för Italien på meritlistan. Han har spelat i Serie B och Serie C, på lån från Napoli, fram till den gångna säsongen. Och han höll till i Hellas Verona, som slutade på plats 13 i Serie A, just under säsongen som nyss avslutats.

Ändå har Michael Folorunsho lyckats slå sig in i den italienska A-landslagstruppen - och ta en plats i EM-truppen. Det som 26-åring.

Mittfältaren satt på bänken i en träningslandskamp mot Venezuela i mars, hoppade in i en kvart mot Bosnien och Hercegovina i EM-genrepet och fick ett kort inhopp mot Albanien i EM-premiären.

Nu är frågan: kan Folorunsho få starta i stormötet med Spanien under torsdagen? Han gjorde förbundskaptenen Luciano Spalletti sällskap på onsdagens presskonferens och fick då den frågan.

- Det vet jag inget om. Det behöver du fråga tränaren om, säger Folorunsho.

- Jag är redo att kliva in och det är redan en ära för mig att vara här.

För honom är mästerskapet en väldigt stor grej.

- Det var omöjligt för mig att tänka att jag skulle vara här för tolv månader sedan. Jag tror inte att jag över huvud taget hade kunnat föreställa mig det.

- Det handlar om hårt jobb. Jag har aldrig slutat drömma och det har drivit mig framåt. Men när du når en nivå måste du jobba ännu hårdare för att stanna där. Det här är bara ännu en startpunkt för mig. Jag måste fortsätta jobba hårt, säger Folorunsho.

Mittfältaren förklarar att han inte hade velat ha en enklare väg till den stora fotbollsscenen.

- Alla spelare har sin egen väg. Jag har haft min och jag skulle inte vilja byta ut den mot någon annans. Jag är väldigt stolt över vad jag åstadkommit. Ett antal människor har tyckt att jag inte var redo. Jag accepterade deras beslut, borrade ner huvudet och jobbade på.

Om doldisen får chansen mot Spanien återstår att se. Spalletti tänker nämligen inte avslöja något i förväg.

- Jag kommer ge er startelvan i morgon. Jag har inte fått höra hur Spanien startar, så jag presenterar laguppställningen i morgon, säger förbundskaptenen.