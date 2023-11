Här är alla nationer som kvalificerat sig till EM 2024

EM-kvalgruppspelet är färdigspelat och i nuläget har 21 av 24 nationer kvalificerat sig för mästerskapet, som spelas i Tyskland nästa sommar. Klart är redan att det svenska herrlandslaget inte kommer att delta i turneringen.

På tisdagskvällen blev Kroatien sista nation att bli klart för EM-slutspelet via det ordinarie kvalet. Och nu återstår alltså bara tre platser.

Här är alla nationer som direktkvalificerat sig till EM 2024:

Tyskland (värdnation), Albanien, Belgien, Danmark, England, Frankrike, Kroatien, Italien, Ungern, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Skottland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Tjeckien, Turkiet och Österrike.

Ytterligare tolv länder som missade att kvala in direkt till EM har fortfarande chans att nå mästerskapet via play off, som spelas i ett turneringsformat (semifinal följt av final) den 21 och 26 mars nästa år.

Nationerna som gör upp om de tre sista EM-platserna är:

Play off-väg C: Georgien vs Luxemburg och Grekland vs Kazakstan.

Play off-väg B: Israel vs Ukraina/Island och Bosnien vs Finland/Ukraina.

Play off-väg A: Polen vs Estland och Wales vs Finland/Ukraina/Island.

Vilka mostånd som väntar för Finland, Ukraina och Island kommer att lottas på torsdag, 23 november. Då lottas det även vilket land som får hemmaplansfördel i respektive play off-final.

Vinnaren av varje enskild play off-väg tar sig till EM.

Se slutställningen i alla kvalgrupper och seedningspotterna nedan.