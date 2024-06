Italien blixtvände - efter Albaniens chockstart

Den första omgången av gruppspelet i EM fortsätter.

Lördagens sista match spelades mellan Italien och Albanien. Den sparkades igång klockan 21.00 på Signal Iduna Park i Dortmund.

När Luciano Spalletti presenterade den italienska elvan stod det klart att stjärnor som Donnarumma, Jorginho och Barella fick chansen från start.

I Albanien fick Premier League-strikern Armando Broja och Inters Kristjan Asllani, helt väntat, ta plats i elvan.

Albanien stod för en chockstart. Det tog nämligen bara 23 sekunder - sedan var ledningen ett faktum. Detta efter en blunder av Federico Dimarco - som totalt misslyckades med ett inkast långt ner på egen planhalva. Bollen hamnade hos Nedim Bajrami - som dunkade upp bollen i nättaket bakom Donnarumma. Han satte således det snabbaste målet i EM - genom tiderna.

- En blunder av Dimarco och Bajrami var på det snabbt som blixten. Han dundrade bollen i nättaket och han tänder upp det här stället. Fansen har väntat hela aftonen på ett ögonblick som det här och det kommer efter 30 sekunder, säger förre engelske landslagsmannen Jermaine Jenas i BBC.

Den albanska glädjen blev dock kortvarig. Italien replikerade tio minuter senare genom Alessandro Bastoni. Han fann sig tämligen omarkerad vid ett inlägg - och nickade in 1-1.

Italien ångade på, och det tog bara fem minuter innan tvåan kom. Nicolo Barella träffade bollen perfekt på halvvolley - och 2-1 var ett faktum.

- Italien leder välförtjänt. De har spelat fantastiskt efter Albaniens ledningsmål, sa Jermaine Jenas i BBC.

Italienarna trummade på och dominerade spelet. I minut 33 kombinerade Italien fram bollen till Davide Frattesi - som så när chippade in 3-1. Han fick dock se sig besegrad av stolpen.

- Snart måste Albanien gå upp i press. De kan inte låta Italien ha så mycket tid med bollen, sa Jermaine Jenas i BBC.

Italien fortsatte att spela till sig heta målchanser i halvlekens slutskede, men ställningen var alltjämt 2-1 till "Gli Azzurri" när domaren blåste av för vila.

- Det var en riktigt intressant första halvlek. Drömstart för Albanien, men jag blev riktigt imponerad av Italiens lugn. De höll sig till matchplanen, trodde på sIg själva och kom in i matchen igen. En välförtjänt ledning, de har varit det bättre laget, sa Alan Shearer i BBC i halvtid.

Den förre storspelaren Cesc Fabregas gav sin syn på matchens utgång i BBC:

- Jag tror att Albanien gjorde mål för tidigt. Det tidiga målet chockade laget, på ett bra vis såklart, men sen försvarade de för nära eget mål alldeles för tidigt. Det tillät Italien att ta över matchen och ta ledningen, sa han i BBC.

Ett nytt Albanien kom ut i den andra halvleken, som under de första tio minuterna stundtals dominerade innehavet. Italien åt sig dock in i halvleken, och kom också närmst ett mål. I matchminut 60 fick Frederico Chiesa bollen till höger, vek in på Arjen Robben-manér och lirkade så när in bollen i Strakoshas bortre hörn.

Albanien stod inte för någon vidare forcering, men i den 90:e minuten fick Rei Manaj ett jätteläge. Han kom fri från höger, men Donnarumma stod för en jätteräddning.

Mot slutet av matchen tog sig en åskådare in på planen, och ett litet avbrott följde.

Italienarna höll sedermera undan - trots ett par bra lägen mot slutet - och matchen slutade således 2-1 till ”Gli Azzurri”.

- I den första halvleken såg vi en riktigt bra reaktion från Italien. Man kan se vad Luciano Spalletti försöker göra; kontrollera matcher, hitta luckorna, öppna upp matchen och hitta Federico Dimarco och Federico Chiesa, sa Cesc Fabregas i BBC efter matchen.

Italienarna ställs härnäst mot Spanien den 20 juni, och Albanien spelar mot Kroatien dagen innan.

Startelvor:

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco - Jorginho, Barella - Chiesa, Frattesi, Pellegrini - Scamacca.

Albanien: Strakosha - Hysaj, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj - Asllani, Ramadani, Bajrami - Asani, Broja, Seferi.