Nattsvart för Polen - Österrike vann klart

Olympiastadion i Berlin var spelplats när Polen ställdes mot Österrike i EM:s andra gruppspelsomgång, under fredagskvällen. Båda landslagen förlorade sina respektive premiärer.

När startelvorna presenterades stod det klart att Polens i särklass största stjärna, Robert Lewandowski, inte ännu var redo för spel från start. Han har tampats med skadeproblem den senaste tiden och fanns på Polens bänk.

I Österrike var det största utropstecknet att Marko Arnautovic, 35, tog plats längst fram. Maximilian Wöbers självmål mot Frankrike verkar även ha fått konsekvenser då han inledde på bänken.

Österrike öppnade starkt, och det tog bara nio minuter innan ledningsmålet kom. Och målskytten var något oväntad. Mittbacken Gernot Trauner blev serverad ett inlägg av vänsterbacken Philipp Mwene och tryckte distinkt in ledningsmålet med huvudet.

- Vilket fantastiskt mål detta är, och det är samtidigt väntat. Inlägget från Philkipp Mwene är utmärkt och nicken från mittbacken Gernot Trauner är lysande. Välförtjänt, sa den förre engelska landslagsbacken Conor Coady i BBC.

Efter Österrikes ledningsmål kom Polen in i matchen mer och mer. De etablerade bollinnehavet på österrikarnas planhalva och kom till ett par halvchanser.

- Polen har hämtat sig nu, de har spelat in sig i matchen och skapar målchanser, sa Conor Coady i BBC.

Och det gav utdelning. I minut 30 kvitterade nämligen Krzystzof Piatek efter en tilltrasslad situation i Polens straffområde. Ett skott blockades av Österrikes målskytt Gernot Trauner, och Piatek fick tag på bollen och prickade in 1-1

- Ingen Lewandowski? Inget problem för Polen. Piatek visar att han är en riktig måltjyv, sa Sam Blitz i Sky Sports.

- Hur kan du inte älska detta? Supportrarna i varje lag skriker så högt de kan, båda lagen spelar sitt spel, och kvitteringen borgar för en lysande fotbollsmatch, så Conor Coady i BBC.

I slutet av den första halvleken tvingades Österrikes Patrick Pentz till en svettig räddning, då Piotr Zielinski slog en nästintill perfekt frispark. Men han lyckades stöta ut bollen till en hörna - och halvleken slutade således lika, 1-1.

- En riktigt bra halvlek och en bra fotbollsmatch. Österrike flög ut i början av matchen och tog ledningen, sedan kom Polen tillbaka. De spelade in sig i matchen och belönades med en kvittering, sa Conor Coady i BBC.

I matchminut 69 fick den polska publiken ett glädjefnatt. Landets stora stjärna - Robert Lewandowski - byttes nämligen in. Hoppet om vinst tändes.

Men istället var det Österrike som tog ledningen. Christoph Baumgartner fick ett bra läge strax utanför straffområdet och rakade in 2-1 i den 66:e minuten. Assisten stod inbytte Alexander Prass för.

- Vilken fantastisk pass och vilket fantastiskt avslut. Bra spelförståelse av Arnautovic som låter bollen gå förbi honom och till Cristoph Baumgartner, och han gör sedan inga misstag. Vacker från Österrike, sa Conor Coady i BBC.

Och det blev allt mörkare för Polen. Österrikes Marcel Sabitzer kom i ett friläge, men blev nedriven av Szczesny. Domaren blåste straff, och Arnautovic klev fram till elvameterspunkten och dunkade in 3-1.

Istället för en slutforcering från Polens håll var det Österrike som tryckte på. Med fem minuter kvar fick Konrad Laimer öppet mål efter att ha rundat Szczesny - men han sköt utanför.

- Man förstår varför Bayern München ville ha Ralf Rangnick. Även fast Österrike förlorade mot Frankrike förra veckan har de varit fantastiska att se på. Och nu får de resultat, sa Sam Blitz i Sky Sports.

Bakgrunden är att Österrikes förbundskapten har ryktats till Bayern München under våren.

Polen hade inte mycket att säga i matchens slutskede. Österrike vann därmed matchen med 3-1, och det blir således tufft för Polen att avancera till åttondelsfinal. Vid en fransk poäng ikväll blir Polen det första laget att åka ur sommarens EM-turnering.

- Österrike har sprungit sönder sina strumpor och jobbat med sina hjärtan. De har spelat kvalitativ fotboll och gjort några fina mål. Med all rätt var de österrikiska supportrarna lyriska på läktaren, sa Conor Coady i BBC.

Sky Sports Sam Blitz:

- Österrike ser väldigt, väldigt bra ut. Vi såg det mot Franrike, men där hade de inte marginalerna med sig mot världens bästa landslag.

Adam Buksa var uppgiven efter matchen.

- Det är ett väldigt sorgligt ögonblick för oss. Under en period i den andra halvleken, när det stod 1-1, kändes det som att vi kunde vinna. Speciellt under de första 15 minuterna. Men sedan kom Österrikes andra mål och dödade matchen. Det var inte resultatet vi ville ha, och vi är inte glada just nu, sa han till SVT.

- Vi har fortfarande hopp, men vi möter Frankrike i sista matchen - den tuffaste motståndaren i gruppspelet. Men vi ska kämpa till slutet, avslutar han.

Startelvor:

Polen: Szczęsny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Piotrowski, Zieinski, Zalewski - Slisz, Buksa - Piatek.

Österrike: Pentz - Mwene, Trauner, Lienhartm Posch - Grillitsch, Seiwald - Sabitzer, Baumgartner, Laimer - Arnautovic.