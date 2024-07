TV: Spanien klart för EM-final

LÄS ÄVEN: Därför buades Marc Cucurella ut

EM:s första finalbiljett har delats ut.

Spanien och Frankrike gjorde upp om den under tisdagskvällen, då lagen ställdes mot varandra på Allianz Arena i München.

"La Roja" fick klara sig utan Pedri (skadad) samt den avstängda duon Dani Carvajal och Robin Le Normand. Dani Olmo, Jesus Navas och Nacho Fernández ersatte i startelvan.

När det gällde "Les Bleus" gjorde förbundskapten Didier Deschamps två förändringar: Adrien Rabiot och Ousmane Dembélé klev in från start i stället för Eduardo Camavinga och Antoine Griezmann.

När matchen väl hade kickat igång var Spanien nära att ta ledningen direkt. Lamine Yamal kom runt på sin högerkant och slog ett välriktat inlägg till Fabián Ruiz, som dock inte lyckades att få sin nick på mål.

- Svagt avslut. Det där ska han göra något bättre av, sa expert Jens Fjellström i TV4:s sändning.

En stund senare tog Frankrike ledningen genom Randal Kolo Muani, som dök upp vid bortre stolpen och nickade in 1-0. Inlägget slog Kylian Mbappé.

Det var "Les Bleus" första spelmål i mästerskapet.

- Det var inget fel på huvudet där inte, sa kommentator Lasse Granqvist i sändningen.

- Det inte Fabián Ruiz klarade av att göra, det klarar Kolo Muani av att göra. Ruiz grämer sig nog nu. Vilket häng! Utmärkt forwardsarbete, fyllde Fjellström i.

Men fransmännens glädje blev kortvarig.

Drygt 20 minuter in i mötet kvitterade nämligen Spanien. Lamine Yamal vek in i planen och avlossade ett skott som letade sig in i bortre kryss. 16-åringen blev därmed den yngste målskytten någonsin i ett EM-slutspel.

- Ett drömmål, vrålade Granqvist i TV4:s sändning.

- Jag får gåshud. Det här är inget läge, men han dribblar sig till att få skottläget. Sen återstår det rätt mycket att göra. Det är ett förstklassigt avslut. Helt sagolikt! fyllde Fjellström i.

Tre minuter senare small det igen. Återigen i Frankrikes kasse.

Dani Olmo snappade upp bollen i offensivt straffområde och lassade i väg ett skott som styrde på den franske försvararen Jules Koundé, och in i mål. 2-1, Spanien.

- Vilken vändning, konstaterade Granqvist.

Resultatet stod sig till halvtidsvilan.

Frankrike jagade en kvittering i början av andra halvlek men hade stundtals svårt att skapa riktigt farliga lägen. Mest handlade det om halvchanser. Exempelvis hade Kylian Mbappé ett skott mot första stolpen som Unai Simon räddade till synes enkelt.

I slutminuterna fick Theo Hernández ett bra skottläge från distans, men vänsterbacken tvingades ta avslutet med sin högerfot - och bollen flög högt över ribban.

Kort därefter var det dags för nämnde Mbappé igen, som drev in från sin vänsterkant mot en fri yta. Men det efterföljande skottet gick också det högt över.

- Där var läget. Kvaliteten från Mbappé går inte att känna igen, sa Jens Fjellström i TV4:s sändning.

Mycket närmare än så kom inte "Les Bleus".

Spanien höll undan, vann matchen med 2-1 och är klart för EM-finalen. Där väntar vinnaren av England och Nederländerna, som möts i den andra semifinalen.

Jens Fjellström ger sin analys direkt efter slutsignal:

- Det här franska laget har inte kommit upp i den nivå som motsvarar den trupp och startelva man har. Vilka spelare som än kastats in så har det inte riktigt lyft för Frankrike - och den här kvällen var likadan. Mbappé hade lägen som han i vanlig form sätter, säger Fjellström i TV4.

- Spanien spelade en väldigt kontrollerad andra halvlek. Efter ett par magiska mål, som vände matchen, kontrollerade man matchen på ett väldigt moget sätt för att vara så unga och förhållandevis oerfarna av att vinna titlar. Jag gratulerar Spanien och säger välkommen vidare. Och hej då, Frankrike!

Vicki Blommé väljer att lyfta fram Lamine Yamal, som alltså gjorde ett av Spaniens mål, i TV4:s efterstudio.

- Ett extremt vacker och ett extremt viktigt mål tar Spanien tillbaka i matchen. Otroligt att Lamine Yamal visar vägen i sitt första mästerskap, 16 år gammal, för en sådan stor fotbollsnation som Spanien.

Kollega Siavoush Fallahi fyller i:

- Han har också en framspelning minuterna innan Frankrikes mål som ska vara en assist. Att plocka fram det som 16-åring i en semifinal i EM visar vilken talang han är.

Lamine Yamal själv var överlycklig när han mötte media kort efter slutsignal:

- Jag är mycket glad över att vi har nått finalen, vilket var det viktigaste. Jag hoppas att vi kan vinna titeln, säger 16-åringen, och beskriver sin fullträff:

- Det var svårt att släppa in ett tidigt mål. Jag tog bollen och tänkte inte på att försöka få in den där den gick in, men nu är jag glad.

Ynglingen är trots sin unga ålder en nyckelspelare för Spanien, som nu alltså är framme i EM-final.

- Jag har försökte att inte tänka så mycket på det (hans ålder). Jag har försökt att njuta och hjälpa laget, inget annat. Om det fortsätter att gå så här blir jag mycket glad.

Lamine Yamal fyller 17 på lördag. Dagen innan finalen i Berlin.

Vad stjärnskottet önskar sig?

- Framför allt att vinna. Vinna, vinna, vinna. Det är vad jag har i tankarna. Mitt mål var alltid fira min födelsedag här i Tyskland med laget, säger Barcelona-talangen.

Dani Olmo i en intervju med TV4:

- Det är vårt mål (att vinna guld). Vi är där nu, i finalen. Vi är ett steg från äran och vi måste ta chansen, säger RB Leipzig-mittfältaren, och hyllar Lamine Yamal:

- Han är galen. Otrolig spelare. Han är väldigt viktig för oss, och vi är glada över hans mål och prestation. Han måste fortsätta så här.

Vilka vill ni ha i final - England eller Nederländerna?

- Vi bryr oss inte, avslutar Olmo.

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps:

- Spanien är ett mycket bra lag, det visste vi och de bevisade det i kväll. Även om vi hade turen att göra första målet gav de oss svårigheter eftersom de var överlägsna i kontrollen. Vi försökte till slutet men de var det bästa laget i dag.

Finalen spelas i Berlin på söndag.

Startelvor:

Spanien: Unai Simon - Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Olmo, Rodri, Fabián Ruiz - Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.

Frankrike: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.