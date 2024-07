Lamine Yamal historisk - yngste målskytten i EM någonsin

Efter lite drygt 20 minuter, när fransmännen ledde med 1-0 mot Spanien, klev Lamine Yamal fram. Han vek in i planen och avlossade ett skott som letade sig in i det bortre hörnet via stolpen - helt otagbart för Mike Maignan.

Detta var hans första mål i turneringen - och i och med målet blir han historisk.

Barcelonas guldpojke är nu, med sina 16 år, elva månader och 27 dagar den yngste målskytten i EM-historien.

Han passerar således Johan Vonlanthen i EM-sammanghang - med råge. Schweizaren var 18 år och 141 dagar när han målade mot just Frankrike i EM 2004.

I stora mästerskapssammanhang är han också yngst. Förra rekordet hölls av ingen mindre än Pelé - som var 17 år och 244 dagar när han gjorde mål i VM 1958.

- Vad ska det bli av den grabben?, frågade TV4:s kommentator Lasse Granqvist i sändningen.

- Gåshud. Det är ett förstklassigt avslut. Helt makalöst, fyllde Jens Fjellström i.

- Det är ett historiskt ögonblick. Aldrig någonsin i ett EM-slutspel har en så ung spelare gjort mål. Och han kvitterar i en semifinal mot vice världsmästarna Frankrike på det sättet.

Den förre storspelaren Rio Ferdinand är inte sen med att hålla med.

"Sluta, wow! Olagliga grejer av Lamine Yamal. Han är bara 16 år gott folk", skrev Manchester United-profilen på X.

Lamine Yamal blev även Spaniens yngste målskytt genom tiderna i höstas när han gjorde mål mot Georgien i EM-kvalet.

Totalt står 16-åringen noterad för tre mål i det spanska landslaget.