Carragher: "Conte vill bli sparkad"

Antonio Conte gick till hård attack mot sina spelare och klubben efter att Tottenham under lördagen tappade 3-1 till 3-3 borta mot Southampton.

Uttalanden som fått de brittiska experterna att reagera och Conte verkar komma allt närmare sparken.

"Conte vill bli sparkad under landslagsuppehållet. Spurs borde bara avsluta misären och göra det ikväll", skriver Sky-expertern och Liverpool-ikonen Jamie Carragher på Twitter.

The Athletic-reportern Jack Pitt-Brooke häpnade över Contes beteende på presskonferensen.

"Jag har aldrig sett något liknande som den Antonio Conte-presskonferensen. 10 minuter av att han bara försöker dra ner alla med honom. Det var en så otrolig insats att man nästan måste beundra den", skriver han på Twitter.

Conte wants to be sacked in this international break.



Spurs should just put him out of his misery and do it tonight. https://t.co/K5gfers2ZQ