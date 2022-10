Conte i tårar inför avspark - avlidne kollegan hyllades

Det var i torsdags som Tottenham meddelade en sorglig nyhet: Klubbens fystränare Gian Piero Ventrone hade avlidit, 61 år gammal.

"Han kommer att vara väldigt saknad av alla i klubben och våra tankar är med hans familj och vänner i denna bottenlöst sorgliga tid", skrev Spurs på Twitter.

När Tottenham gästade Brighton på Falmer Stadium under lördagskvällen hyllades Ventrone med en tyst minut inför avspark. Spurs-fansen viftade även med ett dussintal italienska flaggor på bortasektionen, enligt The Athletic-journalisten Jack Pitt-Brooke. Dessutom bar spelarna t-shirts med budskapet: "Alltid i våra hjärtan, Gian Piero" under uppvärmningen.

För Tottenhams chefstränare Antonio Conte, som även arbetade med Ventrone i Juventus, blev det en känslosam stund. Italienaren sågs nämligen brista ut i gråt på avbytarbänken.

Tottenham vann matchen med 1-0