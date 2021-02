Efter Janssons skada - Brentford lånar in ersättare

Pontus Jansson har opererat fotleden och Brentford saknar ytterligare mittbackar. Nu meddelar Championshipklubben att Winston Reid, landslagsman för Nya Zeeland, lånas in från West Ham för resten av säsongen.

Den 32-årige mittbacken har redan hunnit träna med sina nya lagkamrater under måndagsförmiddagen. Reid har tillhört West Ham sedan 2010 och behöver inte byta stad då han nu lånas ut till en annan Londonklubb i form av Brentford.

- Vi kände att vi behövde plocka in en extra mittback till klubben. Pontus Jansson kommer vara borta minst sex veckor till och Luke Racic kom tillbaka från sitt lån hos Northampton med en ryggskada, så de är inte tillgängliga. Vi var lite kort om mittbackar och Winston kommer kunna utmana om de platserna, säger Brentfords huvudtränare Thomas Frank till klubbens hemsida.

Reid har inte spelat för West Ham sedan mars 2018 då han ådrog sig en allvarlig knäskada. Under 2020 var han utlånad till Kansas City i MLS.

Winston Reid föddes i Nya Zeeland men fick det mesta av sin fotbollsutbildning i danska FC Midtjylland, som han spelade för 2005-2010. Reid, som har en dansk styvpappa, gjorde ungdomslandskamper för Danmark men valde att representera Nya Zeelands A-landslag.

✍ Welcome to #BrentfordFC @winstonreid2



The defender joins on loan until the end of the season#WelcomeWinston pic.twitter.com/WiIBWIUHgG