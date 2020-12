Efter ryktena - Raiola: "Pogbas tid i United är över"

Paul Pogbas framtid har diskuterats flitigt i europeiska medier under hösten. Fransmannen har främst ryktats till Real Madrid och hans tidigare klubb Juventus. Dessutom hävdade den franske förbundskaptenen Didier Deschamps i början av november att Pogba inte var nöjd med sin situation i klubblaget.

- Paul är inte nöjd över sin situation i klubben, varken med sin speltid eller position, sa Deschamps till France Football och fortsatte.

- Han har haft en tuff period på senaste tiden. Han har kantats med en hel del skador och sedan fick han covid-19, som tog på honom rätt hårt. Så han måste hitta rytmen igen. Matchen han gjorde för oss förra månaden var bra, även fast han saknade matchträning. Men vi kan dock inte säga att han är helt nöjd med vad han får göra i sitt klubblag.

Under måndagen tog sagan sedan en ny vändning, då den italienska tidningen Tuttosport publicerade en teaser från en intervju med Pogbas agent, Mino Raiola, som publiceras under tisdagen.

- Jag kan säga att Paul Pogbas tid i Manchester United är över, säger Raiola till Tuttosport.

Pogba återvände till Manchester United 2016 efter fyra säsonger i Juventus. Dock, har han inte fått samma utdelning där som han fick för den italienska mästarklubben.

I nuläget sträcker sig Pogbas kontrakt med United till i juni 2022.

