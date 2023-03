Ekdal utanför Burnleys trupp mot City

Hjalmar Ekdal, som tidigare i veckan blev uttagen i Sveriges EM-kvaltrupp, flyttade i januari till Championship-klubben Burnley, och har sedan dess kommit till spel i nio matcher i den engelska andradivisionen, Championship.

Ekdal har varit helt ordinarie sedan sin flytt till klubben, men under lördagen fick han inte plats på lagets bänk i bortamötet med Manchester City i kvartsfinal i FA-cupen.

Enligt The Athletic-journalisten Andy Jones var Ekdal med under uppvärmningen inför mötet med City, och det är oklart om det rör sig om en skada, petning eller att han helt enkelt vilas. Ekdal startade så sent som i onsdags mot Hull borta i ligan, och gjorde 70 minuter på planen.

ANNONS

Svenska landslaget brottas sedan tidigare med skadeproblem i backlinjen, då Filip Helander, Joakim Nilsson och Emil Krafth missar den kommande landslagssamlingen, som drar igång på måndag. Samtidigt har backarna Isak Hien och Emil Holm missat matcher senaste tiden, medan Dejan Kulusevski under lördagen klev av efter en smäll, och Albin Ekdal blev utbytt i smärtor i fredags kväll.

Sverige ställs den 24 mars mot Belgien och den 27 mars mot Azerbajdzjan på Friends Arena i EM-kvalet.