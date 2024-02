Engelska matcher uppskjutna - efter kraftigt skyfall

Det har regnat på sina håll under tisdagen i England.

Bolton, som jagar uppflyttning till Championship, bortaspelade under tisdagskvällen mot Cambridge United i League One, men matchen hann bara spelas i runt nio minuter innan den bröts för den här kvällen. Anledningen? En vattensjuk plan.

"Tack för ert fantastiska stöd, ni som följde med oss i kväll, och ha en säker resa hem", skriver Bolton på X.

Planen utvärderades först i tio minuter, innan det togs ett definitivt beslut om att inte spela vidare under tisdagen.

På annat håll kom inte ens Burton Albions hemmamöte med Cheltenham Town igång i League One. Planen bedömdes helt enkelt inte vara spelduglig efter kraftigt regn.

❌ Tonight's game has been abandoned due to a waterlogged pitch. Thank you for your brilliant support following us this evening and have a safe trip home 🤍 #bwfc

Tonight's game against Cheltenham FC has been called off due to a waterlogged pitch.



The match referee inspected the pitch which has been hit by a large deluge of rain this afternoon and informed both clubs that the game could not go ahead. #BAFC pic.twitter.com/uPdMvrxCQX