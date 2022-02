Experten efter Kulusevskis succé: "Conte ser honom redan som en viktig spelare"

Dejan Kulusevski fick förtroendet att göra sin första start i Premier League borta mot Manchester City under lördagen. Ett förtroende han förvaltade.

Bara fyra minuter in i matchen blev svensken nämligen frispelad av Heung-min Son varpå han kunde rulla in sitt första PL-mål i karriären. I slutskedet av matchen, när 2-2 stod på tavlan, såg Kulusevski även till att assistera Harry Kane som kunde nicka in 3-2 vilket innebar en viktig seger borta mot serieledaren.

Dejan Kulusevski stod för en bra insats och fick spela 90 minuter. Och att leverera poäng kombinerat med bra prestationer redan från start i sin nya klubb, det tror Fotbollskanalens expert Erik Edman är viktigt för landslagssvensken.

ANNONS

- Otroligt viktigt för Kulusevski att börja sätta in kapital på förtroendekontot för att han direkt ska få ett stort förtroende i klubben. Samtidigt är jag säker på att Dejan ses som en spelare Tottenham tror att de kan få nytta av på lång sikt, även om han bara är där på lån just nu. Men för att få förtroende direkt är poängen viktiga, säger Erik Edman till Fotbollskanalen.

- Jag tror verkligen att Tottenham är en perfekt match för Kulusevski i det här läget av karriären. Spurs är en storklubb, men ändå inte riktigt där uppe bland de allra största och således finns det möjligheter att få ordentligt med speltid.

En sådan här prestation i en stormatch mot City. Hur stärker det hans aktier?

- Klart att mål och poäng stärker hans aktier, men framförallt är det bra insatser som ger nya möjligheter till speltid. Lucas Moura, som är hans största konkurrent, är ingen spelare som kommer att bli bättre. Jag tror att Conte redan ser Kulusevski som viktig spelare.

ANNONS

Dejan Kulusevski fick sparsamt med speltid i Juventus och har en tuff höst bakom sig. Av allt att döma verkar den 21-årige svensken ha en betydligt roligare vårsäsong i Tottenham och London framför sig.

- Att byta klubb ger ett mentalt lyft omedelbart i form av en ny miljö, vilket ger en kick bara det. Den stora utmaningen tror jag i stället kommer efter landslagsuppehållet, då saker börjat lugna ner sig lite. Ännu är det mycket som är väldigt nytt för Kulusevski.

VM-playoff stundar i mars mot Tjeckien. Knyter Janne Andersson näven i fickan i kväll?

- Varje spelare som visar framfötterna är ju guld värt för honom. Stora frågan för Janne är ändå inte om Dejan ska spela, utan var han ska spela, avslutar Erik Edman.

Segern mot Manchester City gör att Tottenham nu går upp på sjunde plats i Premier League, fyra poäng bakom Manchester United på fjärdeplatsen som innebär Champions League-spel nästa säsong.