FALLAHI: "Antony blev rånad"

Cole Palmer skiner: Det syns att Cole Palmer har spelat för Man City under Pep Guardiola. Hans lugn med bollen, beslutsfattande och teknik är enastående. Han framstod i allt kaos under matchen som en av få som faktiskt hade kontroll på både boll och skalle. Han satte två straffar i matchen och därmed sin åttonde straff på åtta försök. Han avgör matchen i sista minuten och sätter ett hattrick. För mig är det omöjligt att inte tänka på vad som hade kunnat bli om han hade varit kvar i City som faktiskt hade behövt honom. Vi behöver prata mer om att Financial Fair Play-reglerna gör att klubbar gynnas av att sälja sina egna produkter och i längden är det fel. Chelsea har dock gjort en otrolig affär och är det något man ska utgå ifrån nästa säsong är det Cole Palmer. Vilken spelare.

Underhållande match? Alla känner till klyschan om boxarna som avvaktande känner lite på varandra när man pratar om en matchbild där inte så mycket händer, det här var tvärtom ett rallarslagsmål från början till slut. Chanserna avlöste varandra, ingen kontroll fanns och matchen kryllade av tekniska och taktiska misstag. Underhållande för oss neutrala tittare att se på, men många usla touch, passningar och andra aktioner. Det är kul att se på, men att de här lagen inte slåss om något viktigt den här säsongen är logiskt. De är helt enkelt för dåliga. Jag måste dock säga att det är omöjligt att klaga när man ser Chelsea gå upp till 2-0, United vänder till 3-2 och sen vänder Chelsea tillbaka till 4-3. Vilken otrolig match och jag tycker Chelsea förtjänade mer.

Blir Ten Hag och Pochettino kvar? Det var längesen jag räknade bort United från kampen om femteplatsen. Laget släpper till mängder av chanser i match efter match. Liverpool väntar på hemmaplan i helgen, ett Liverpool som jagar ligatiteln. United spelar FA-cupsemifinal mot Coventry och är favorit att gå till final. En titel är inom räckhåll och ett par vinster på slutet kan säkert göra skillnad för Ten Hags momentum, jag tycker fortfarande han måste lämna för att United ska ta nästa steg i sin utveckling. Ten Hag är inte tillräckligt bra och beslutet behöver fattas av den nya ledningen som då kan tillsätta ’sin’ gubbe.

Chelsea ligger tia i Premier League bakom Brighton, Newcastle och West Ham. Det är 14 poäng upp till femteplatsen. City väntar i FA-cupsemifinalen och egentligen kan inte ens en titel rädda Chelseas säsong. Det är så bottenlöst uselt sett till pengar som spenderats att jag blir förvånad om Pochettino får sitta kvar. Även om allt inte är hans fel har utvecklingen uteblivit och laget är absolut inte bättre än under någon av föregångarna, trots bättre material. Vinsten idag kan ge Pochettino lite positivt andrum, men frågan är om Chelsea inte måste byta tränare i sommar också.

Antony blev rånad: Brassen Antony har haft det svårt sen han värvades till Manchester United för runt miljarden men på senaste tid har han börjat spela upp sig. Det som imponerar på mig idag mot Chelsea är att Antony först drar på sig en klumpig straff, men sen spelar upp sig och är inblandad i alla Uniteds mål. Yttersideassisten till Garnachos mål mål var dagens delikatess och exakt det som Antony behöver för att kunna vara kvar i Manchester United oavsett vem som är tränare när nästa säsong drar igång. Att dagens assist var brassens första poäng i Premier League är snudd på bisarrt, men det är den som leder till att United vänder 0-2 underläge till 3-2 och att det är Antony som är med och spelar upp sig från början till slut är starkt av brassen som hade blivit matchhjälte om inte lagkamraterna hade svikit. Dalot drog på sig en klumpig straff till 3-3 i slutminuterna och United tappade sen till 3-4 i slutet. Antony blev idag rånad av en man of the match-prestation av sina lagkamrater.

Garnacho går från klarhet till klarhet: 19-åriga Alejandro Garnacho står för två mål och två kliniska avslut. Det första målet är en bjudning, men han gör allt perfekt och avslutar distinkt. Det andra målet är en målvaktstavla, likt väl är det argentinaren som sätter dit målet. Sju mål och tre assist från ytterposition är mer än godkänt för en så ung spelare.