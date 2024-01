FALLAHI: Han kan ta över Liverpool efter Klopp

Hur reagerar du på nyheten?

- Det kommer som en chock. Speciellt eftersom jag tycker att Liverpool går så jäkla bra. De har en säsong där de fortfarande kan vinna alla turneringar som de är med i. Det snackades om det här förra säsongen när det gick lite motigt, och det kan man ju förstå mer. Men att det kommer nu är absolut en chock. Väldigt oväntat.

Hur ser du på tajmingen att gå ut med beskedet nu, innan säsongen är slut?

- Det blir så jäkla svårt att säga om det är rätt eller fel. Står de där med tre titlar efter säsongen kommer vi säga att det var genialiskt att gå ut med att han skulle dra för det fick spelarna och supportrarna att sluta upp bakom honom.

- Men det jag tycker är anmärkningsvärt är att man ofta i ett sådant här läge i sådana fall går ut med vem som man ska ta in som ersättare. Nu kommer snacket handla väldigt mycket om vad som händer med Liverpool efter Klopp. Går de ut med det här nu borde de ha en plan klar. Pusslet jag lägger är att de har gått all in för Xabi Alonso. Men tajmingen är anmärkningsvärd.

Ja, vem kommer ta över? Blir det Xabi Alonso?

- För mig är det han som känns bäst just nu, sett till hur han levererar med Bayer Leverkusen och sett till att han har en historia i klubben. Han är en extremt spännande tränare.

Vissa kommer säkert skrika efter Steven Gerrard, som just nu tränar Al-Ettifaq i Saudiarabien. Vad tänker du om honom som en kandidat?

- Steven Gerrard är inte en fotbollstränare på det sättet för mig. Han kan inte nämnas kring Liverpool-jobbet. Han och Frank Lampard är tränare som inte gjort något som gör att de ska nämnas för den här typen av klubbar. Liverpool är alldeles för bra för att gå den vägen. De ska gå för en blivande topptränare som ändå har bevisat något. Jag tycker Xabi Alonso bevisat mer och att det han gör med Leverkusen är en otrolig prestation.

Det Gerrard gjorde med Rangers räcker inte?

- Nej. Det är fortfarande Rangers, som spelar i en liga där det bara finns två lag. Jag tycker inte Gerrard ska vara i närheten av att kunna ta ett sådant här jobb. Det vore en extremt farlig väg att gå för Liverpool om de satsar på honom.

Var kommer Klopp hamna framöver?

- När jag ser honom prata om att han är dränerad på energi känns det som att han kommit fram till att han kanske behöver vila lite. Sen är grejen med fotboll att om det dyker upp en möjlighet med ett bra projekt och en bra budget så hoppar ofta tränare på det. Men så som det känns nu, när han inte har energin, kommer han vila ett år.

- Men alla stora klubbar vill ha Klopp, fotbollen han står för och spelarna han utvecklar. Vi pratar om klubbar som Bayern München, Barcelona, Real Madrid, Inter och Milan. För mig pratar vi om världens största klubbar när han väl ska ta över någon ny klubb. Alla klubbar borde vilja ha honom.

Hur summerar du hans tid i Liverpool?

- Han är fantastisk. Det finns ett Liverpool innan Klopp och ett efter. Det var många som i början av hans tid kritiserade honom för att han inte vann titlar. Men han fick tillbaka folket, tog laget till en högst oväntad Europa League-final, vann ligan, vann Champions League. De har absolut haft något mellanår, men det händer alla klubbar.

- Liverpool har under Klopps tid också haft ett okej transfernetto. Man har sålt bra och värvat bra. Man har absolut inte slaktat marknaden.

- Han har haft en fantastisk tid och kan avsluta i stor stil nu. Han har alltid stått för en fotboll som gjort folket stolta, som har tagit folket till arenan och Liverpool har blivit ett lag att räkna med i europeiska turneringar. De har vunnit en ligatitel och man ska ha med sig att de gått upp mot ett av de bästa lagen någonsin i Manchester City.