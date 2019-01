Fotbollsvärlden i chock efter Salas försvinnande - match skjuts upp

Det var under måndagskvällen som Emiliano Sala skulle flyga från Nantes till Cardiff med ett privatplan. Planet innehållandes argentinaren, som i söndags såldes från just Ligue 1-klubben Nantes till Premier League-klubben Cardiff, och en pilot är nu försvunnet. Kontakten med planet tappades över den engelska kanalen.

Franska myndigheter har bekräftat att Sala var på det försvunna planet och i ett uttalande har Cardiffs ordförande Mehmet Dalman sagt följande:

"Vi är väldigt bekymrade av de senaste nyheterna om att ett flygplan tappade kontakten över kanalen i går kväll. Vi väntar på en bekräftelse innan vi kan säga något ytterligare. Vi är väldigt oroliga för Emiliano Salas säkerhet".

Sökoperationer pågår men ännu har man inte hittat några spår av flygplanet, enligt brittisk polis.

Nantes, som Sala spelat för de senaste åren, har ställt in sin träning under tisdagen. Dessutom har lagets cupmatch mot Entente som skulle ha spelats under onsdagen skjutits upp, meddelar det franska fotbollsförbundet.

Waldemar Kita, Nantes president, har för CNEWS uttalat sig och sagt:

- Jag tror att han kom tillbaka hit för att han ville ta farväl av sina vänner. Han är en artig, snäll och förtjusande kille. Han är älskad av alla. Han har alltid varit så respektfull och tillmötesgående.

- Jag tänker på hans familj och vänner. Jag hoppas fortfarande att han kommer hittas.

På sociala medier och i traditionella medier strömmar nu hälsningar in till Sala och hans närmaste, både från supportrar, andra lag, tidigare lagkamrater och tidigare tränare.

- Det är svårt att prata om fotboll i dag. Jag är personligen berörd, säger Ligue 1-laget Angers tränare Stephane Moulin enligt goal.com.

"Låt herren ta dig tillbaka till oss", skriver förre Rennes- och Monaco-spelaren Tiemoue Bakayoko på Twitter.

Manchester Citys manager Pep Guardiola:

- Det är så ledsamt. Vi måste vänta på någon bekräftelse men det är fruktansvärda nyheter.

John Flitzgerald, som leder Channel Islands Air Searchs operation för att hitta flygplanet eller de som var ombord, tror inte att personerna är vid liv.

- Jag tror inte att det finns någon chans att de fortfarande är vid liv, säger han till So Foot enligt Get French Football News.

Terribly worrying news that @CardiffCityFC’s new signing, Emiliano Sala was on board the small plane that has gone missing. Hopefully, somehow, they’ll be found and safe.