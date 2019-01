Polisen arbetar utifrån fyra teorier efter Salas försvinnande - "livbåtsteorin" prioriterad

Cardiffs nyförvärv Emiliano Sala försvann spårlöst i ett privatplan. Planer tappade kontakten över engelska kanalen. Franska myndigheter har bekräftat att Sola befann sig ombord på planet och under tisdagen sökte polisen efter honom i 15 timmar.

Under onsdagen återupptogs sökningsarbetet och då meddelade polisen att man jobbar efter fyra olika teorier.

Den första är att planet har landat på en annan plats, men inte fått radiokontakt. Den andra är att de landat på vatten, plockats upp av ett förbipasserande skepp och på så sätt inte kunnat skapa radiokontakt.

En annan teori, som också är prioriterad, är att planet landade på vatten och att Sala samt piloten tagit sig i land med en livboj som fanns ombord. Den fjärde teorin som polisen arbetar efter är att planet landet i vatten och att de lämnats där.

