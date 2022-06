Ghoddos svåra år efter avstängningen: "Hade kunnat ha en mycket bättre karriär"

Ghoddos har ett år kvar på kontraktet i "The Bees" och vill helst stanna, trots speltiden. Just nu håller han igång med hemstadens Malmö FF innan Brentfords försäsong börjar.

De två åren efter din avstängning, hur har de gått?

- Det har varit tufft. Fast jag fått en försäsong och jättemånga matcher så har jag inte fått starta och komma in i rytmen efter min avstängning. Det har hela tiden varit att jag kämpat med att komma in i rytmen och komma in i det, som jag inte lyckats med riktigt. Är det upp till klubben? Är det upp till mig? Det är lite svårt att säga. Jag behöver få chansen, och jag behöver tålamodet att få göra tre-fyra dåliga matcher i rad - för att explodera i den femte. Det är lite den känslan jag känner att jag inte har fått. Men det är heller inte lätt, det är Premier League så man måste hela tiden prestera. Det är konkurrens, det är jättetufft. Jag får bara ta tag i det själv helt enkelt och bara försöka komma in i rytmen.