Gwargis trivs i Brighton - men en bit kvar till A-laget: "Tänker inte på det"

Peter Gwargis, 18, lämnade i början av augusti Jönköpings Södra och superetten för flytt till Premier League-klubben Brighton & Hove Albion och spel i England. Han flyttade över ensam och har sedan några månader tillbaka bott med en engelsk familj i staden.

- Det har varit bra. Jag har kommit in i livet i England. Jag ville först bara komma in livet och glömma Sverige lite för det här livet i England. Det är bra träningar och jag har en bra relation med tränare och spelare nu, säger han till Fotbollskanalen.

Gwargis tränar och tillhör i dagsläget klubbens U23-lag, där även förre BP-talangen Viktor Gyökeres spelar, men är hittills endast noterad för ett inhopp i U23-ligan och en cupmatch.

Det tog lång tid för att pappersarbetet skulle bli klart.



- Jag tränar med U23-laget och i början gällde det att komma in i tempot, lära känna grabbarna och få in kemin. Det handlar bara om att komma igång sakta men säkert. Jag tar en dag i taget och känner att det är bra här, säger han.



- Jag hoppas på det (speltid framöver). Jag ska träna hårt under varje träningsvecka. Det är samtidigt tuff konkurrens och det är flera bra spelare, så jag tar inte förgivet att jag ska starta. Det gäller som vanligt att träna hårt och hoppas på att få spela, om inte är det bara att träna hårt till nästa match, fortsätter han.

Tidigare i år berättade Gwargis för Fotbollskanalen att han inte ville flytta i år och var inställd på en fortsättning i J-Södra, samtidigt som han vid en flytt också ville flytta för spel i ett A-lag, inte i ett juniorlag. Så blev det däremot inte i slutändan.

- Jag tänkte lite annorlunda i det här fallet. Jag kände ändå att det här är England och fotbollen här i U23-laget är inte som U21-fotbollen i Sverige, då det är en högre nivå. Jag kände att det här var ett bra steg med att flytta ut, komma hemifrån och mogna själv också. Brighton tror också väldigt mycket på mig, vilket de har visat också, säger han.

Vad sa Brighton till dig före övergången?

- De har stora förhoppningar på mig. De tror verkligen på mig. De har inte sagt så mycket annat, men det är bara att komma in i det och ta chansen när man får den. Jag är någonstans ung och kommer att vara här ett tag. Det är bara att komma in i det eftersom att de har sagt att jag har kvaliteter. Det är bara att jobba på.

Hur ser du på dina möjligheter att få speltid och lyckas i A-laget i framtiden?

- Det är som sagt en tuff konkurrens och fotbollen har förändrats med mycket mer pengar, vilket är en grej man kan ta som en ursäkt, men om du väl får din chans och gör det bra, så är du där. Det gäller att förbereda dig till när den chansen kommer.

- Det är inte något som jag tänker på just nu (A-laget). Jag vill bara komma in i allting. Jag har inte så mycket tankar på att komma upp till A-laget. Jag är ung och kommer att vara här i ett par år nu, fortsätter han.

Nu ser han fram emot att träna vidare för att få speltid i U23-ligan.



- Jag har inte fått spela nu på länge med anledning av att pappersstrulet tog lång tid. Jag har fått göra ett inhopp och en start. Det är det man lever för, att spela fotboll. Det finns inte mycket annat som är bättre. Det är bara att köra.



Gwargis skrev på ett treårskontrakt med Brighton & Hove Albion. Han gjorde totalt tre mål och två assist på 16 matcher i år för J-Södra i superettan.