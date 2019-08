Huddersfield sparkar tränaren - efter tre (!) omgångar

Huddersfield åkte förra året ur Premier League med bred marginal. Tränaren som hade tagit upp klubben i högstadivisionen, David Wagner, lämnade klubben i mitten av januari.

Han ersattes istället av Jan Siewert, som närmast kom från Borussia Dortmunds reservlag. Tränaren lyckades inte hålla kvar laget i Premier League, men fick fortsatt förtroende när laget började om i Championship till den här säsongen.

Men det varade inte länge. På fredagskvällen, efter lagets 2-1-förlust mot Fulham, meddelade klubben att tysken fått sparken. Då hade laget bara tagit en poäng i de tre inledande omgångarna av ligaspelet, samt åkt ut i ligacupen mot League One-laget Lincoln City FC.

Siewert ledde Huddersfield i 19 matcher och vann endast en av dem, medan laget förlorade 15 av matcherna under hans ledarskap.

#htafc has this evening terminated the contract of Head Coach Jan Siewert with immediate effect.https://t.co/GMNFJU1TL0