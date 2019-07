Leedsexpert: "Jansson kan lätt ersättas"

Pontus Jansson uppges närma sig en flytt från Championship-klubben Leeds. I förra veckan kunde Fotbollskanalen berätta att Leeds var redo att sälja mittbacken.

Brentford ser ut att bli mittbackens nya klubbadress, och uppges betala 5,5 miljoner pund för Jansson, motsvarande ungefär 65 miljoner kronor. Enligt Football Insider kommer Jansson tjäna drygt 20 000 pund i veckan i sin nya klubb, vilket ger en årslön på motsvarande cirka 13 miljoner kronor.

Förra säsongen var Jansson en nyckelspelare i det Leeds som var nära att gå upp i Premier League, men den tidigare Leeds-spelaren och numera experten Noel Whelan tar inte tappet av Jansson hårt.

"Han är en back och kan mycket lätt ersättas. Det är Brentford han sägs på väg till, inte till Real Madrid, Man City, Liverpool eller Barcelona, och det borde säga en del", skriver Whelan på Twitter.

Jansson har gjort 115 ligamatcher för Leeds samt nio mål.

He’s a defender he can and very easily could be replaced , it’s Brentford he’s supposed to be going to not Real Madrid Man City Liverpool or Barcelona does that not say everything