LISTA: 10 stjärnor som kan byta klubb under deadline day

Sami Khedira, 33, mittfältare - Juventus

Ryktas till: Hertha Berlin

Kommentar: Mittfältaren har den senaste tiden placerats i Premier League, men det blir en återkomst till tysk fotboll för Khedira. Han är nämligen detaljer ifrån att presenteras av Hertha Berlin, enligt tyska medier. Det ska röra sig om en permanent övergång.

Christian Eriksen, 28, mittfältare - Inter

Ryktas till: PSG, Tottenham, Leicester, Roma

Kommentar: Har under den senaste tiden sett ut att lämna Inter i januari, men efter att Eriksen nyligen avgjorde derbyt mot Milan slog tränaren Antonio Conte fast att dansken kommer stanna.

Edin Dzeko, 34, forward - Roma

Ryktas till: Inter, West Ham

Kommentar: Bosniern sägs vara på väg bort från Roma efter ett bråk med tränaren Paulo Fonseca. Italienska Sky har rapporterat att en bytesaffär med Inter, Dzeko mot Alexis Sanchez, varit aktuell men enligt Inters vd Giuseppe Marotta kommer den dealen inte bli av.

Dele Alli, 24, mittfältare - Tottenham

Ryktas till: PSG

Kommentar: Prioriteras inte av José Mourinho och lär vilja ha speltid inför EM i sommar. PSG, med Allis gamla tränare Mauricio Pochettino i spetsen, sägs jobba för en affär men transferexperten Fabrizio Romano har i dagarna uppgett att Tottenham inte vill släppa Alli utan att ha en ersättare på plats och att det gör allt komplicerat.

Ainsley Maitland-Niles, 23, back - Arsenal

Ryktas till: Leicester, West Bromwich, Southampton, Newcastle

Kommentar: Vill ha speltid inför EM i sommar och pekas ut som en spelare som kan flytta på sig innan transferfönstret stänger. Enligt the Athletics Arsenal-reporter David Ornstein är det tal om ett lån.

Ben Davies, 25, back - Preston

Ryktas till: Liverpool

Kommentar: Jürgen Klopps mannar har mittbacksproblem och enligt flera brittiska medier är Liverpool nära att värva in Davies. Klubbarna ska vara överens om en övergångssumma på runt två miljoner pund, drygt 23 miljoner svenska kronor.

Duje Caleta-Car, 24, back - Marseille

Ryktas till: Liverpool

Kommentar: Enligt The Times-reporten Paul Joyce nöjer sig inte Liverpool med en mittbacksvärvning, utan jagar Davies plus en spelare till. Kroaten Caleta-Car ska vara ett alternativ. Loic Tanzi hos franska RMC uppgav under söndagskvällen att Liverpool har varit nära att komma överens med Marseille men att den franska klubben gett besked om att man behöver ha en ersättare på plats för att kunna släppa Caleta-Car.

Diego Costa, 32, forward - klubblös

Ryktas till: Arsenal, Wolverhampton, MLS

Kommentar: Bröt sitt kontrakt med Atletico Madrid på grund av personliga skäl och är nu en ”free agent”. Enligt Cadena Cope får han dock böta 50 miljoner till Atletico om han går till en annan Champions League-klubb.

Shkodran Mustafi, 28, back - Arsenal

Ryktas till: Liverpool, Barcelona, Napoli, Lazio

Kommentar: Mustafis agent och pappa har bekräftat att mittbacken lämnar Arsenal senast i sommar. De senaste dagarna har tysken, som får lite speltid i sin nuvarande klubb, bland annat sagts vara av intresse för konkurrenten Liverpool.

Bryan Reynolds, 19, back - FC Dallas

Ryktas till: Roma

Kommentar: Sades tidigare i januari vara klar för Juventus, men talangen landar i en annan Serie A-klubb istället. Reynolds är nämligen på plats i Rom för att göra klart med Roma, enligt journalisten Fabrizio Romano. Övergången ska vara permanent och övergångssumman sägs ligga på omkring 70 miljoner svenska kronor.