LUNDH: "Tajmingen kring ten Hag är väldigt, väldigt konstig"

Erik ten Hag får sparken, enligt the Guardian. Hur reagerar du på nyheten - och tajmingen att det läcker ut inför FA-cupfinalen?

- Det är ju en otrolig nyhet. Och att det läcker ut inför kanske den viktigaste matchen för säsongen är kanske lite talande för Manchester United. Det är en klubb som är dysfunktionell på många sätt. Att det kommer ut så här är väldigt, väldigt konstigt och det är knappast något som ger en boost inför finalen.

Varför lyckades aldrig ten Hag i Manchester United?

- Det är lätt att skylla på Erik ten Hag och att han gjorde vissa värvningar med Ajax-koppling som aldrig riktigt lyckades. Men nu är det så många managers efter Sir Alex Ferguson som inte lyckats att man på något sätt får hitta förklaringen kring ten Hag i att klubben inte riktigt mår bra.

- Nu har ägarna Glazers släppt in Sir Jim Ratcliffe och hans företagsteam som försöker strukturera om. De vill så klart ha in en tränare som passar deras filosofi. Men det blir hårt att klandra ten Hag allt för mycket när klubben underpresterat under en lång rad år. Och det här visar återigen hur tufft det är att vara verksam efter en legendar.

Vem borde ta över?

- Det har ju spekulerats i Thomas Tuchel och andra namn. Det viktigaste är att hitta en tränare med en bra filosofi som är synkad med ledningen. Det är olyckligt för United att Chelsea och flera andra klubbar är ute på marknaden och jagar tränare också. Kieran McKenna i Ipswich är namnet på allas läppar i England just nu. Kan det bli McKenna? Kan det bli Roberto De Zerbi (som precis lämnat Brighton)? Det finns en del intressanta namn. Men det viktigaste är oavsett att de får ordning på strukturen i klubben.