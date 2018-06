Officiellt: Argentinske tränaren till Leeds United

Under torsdagsförmiddagen stod det klart att Marcelo Bielsa tar över tränarrollen i Championship-klubben Leeds United. Tränaren kommer närmst från franska Lille, men har tidigare tränat bland annat Lazio, Marseille och det argentinska landslaget.

- Det har alltid varit ett mål för mig att ta ett jobb i England och jag har haft flera möjligheter att göra det under men karriär. Dock har jag alltid väntat på rätt projekt, förklarar Bielsa i ett pressmeddelande.

- När en klubb med Leeds Uniteds historia kom med ett erbjudande var det omöjligt att tacka nej.

Hur långt kontrakt tränaren har skrivit med klubben är ännu inte bekräftat, men enligt uppgifter till BBC rör det sig om ett tvåårskontrakt.

💬 | New #LUFC head coach Marcelo Bielsa on his appointment today pic.twitter.com/SOtFJteSqH