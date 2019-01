Officiellt: Division 1-klubb säljer mittfältare till Championship

Våren 2018 gjorde han två mål i U17-EM för Sverige. Några månader senare lämnade Fredrik Hammar Brommapojkarna, för spel i division 1-klubben Akropolis IF. Anledningen?BP hade fram till dess inte erbjudit något seniorspel.

Nu tar den 17-årige mittfältaren nästa steg i karriären. Under tisdagen presenterades Hammar av Championship-klubben Brentford FC. Talangen kommer att tillhöra Brentfords reservlag och har skrivit på ett kontrakt över 18 månader med en option på förlängning med ett år.

Till Akropolis hemsida säger division 1-klubbens sportchef Georgios Gogas följande:

- Han har varit mogen för seniorspel och det visade han under förra säsongen i Akropolis IF. Fredrik har representerat Akropolis på ett ypperligt sätt, en mittfältare som trots sin unga ålder varit väldigt mogen i sitt spel, både på och utanför planen. Under andra halvan av säsongen som han spelade för oss, så kunde man tydligt se hans talang. Han hjälpte oss med sitt härliga spel och vi är mer än glada över att en sån spelare tar steget utomlands via Akropolis IF. Vi vill tacka Fredrik för denna gång. Samarbetet mellan alla parter har varit utomordentlig, vi önskar Fredrik ett stort lycka till i sitt nya äventyr.