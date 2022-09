Officiellt: Graham Potter tar över Chelsea

Efter 1-0-förlusten mot Dinamo Zagreb valde Chelsea att sparka tränaren Thomas Tuchel. Kort därefter pekades succétränaren Graham Potter, tidigare i Östersunds FK och nu i Brighton, ut som favorit till att ta över efter tysken.

Nu är det också klart att Potter blir ny tränare för Chelsea. Det meddelar den engelska klubben på sin hemsida. 47-åringen har skrivit på ett femårskontrakt.

- Jag är otroligt stolt och glad över att få representera Chelsea FC, denna fantastiska fotbollsklubb, säger Potter på Chelseas hemsida och fortsätter:

- Jag är väldigt glad över att få samarbeta med Chelseas nya ägargrupp och jag ser fram emot att träffa och arbeta med den här spännande gruppen med spelare, samt att utveckla ett lag och en kultur som våra fantastiska fans kan vara stolta över. Jag vill också rikta ett uppriktigt tack till Brighton & Hove Albion för att de har gett mig den här möjligheten och i synnerhet Tony Bloom och alla spelare, all personal och alla supportrar för deras stöd under min tid i klubben.

Chelseas ordförande Todd Boehly:

- Vi är glada över att få in Graham till Chelsea. Han är en beprövad tränare och en innovatör i Premier League som passar in i vår vision för klubben. Han är inte bara extremt begåvad på planen, han har även färdigheter och förmågor som sträcker sig utanför planen, vilket kommer att göra Chelsea till en mer framgångsrik klubb, säger Boehly och fortsätter:

- Han har haft en stor inverkan på sina tidigare klubbar och vi ser fram emot hans positiva inverkan på Chelsea. Vi ser fram emot att stötta honom, hans tränarteam och truppen för att förverkliga dess fulla potential under de kommande månaderna och åren.



Enligt The Telegraph kostar tränarvärvningen Chelsea runt 15 miljoner pund, nästan 185 miljoner kronor, eftersom klubben aktiverat Graham Potters utköpsklausul. BBC rapporterar att Londonklubben totalt betalar 21 miljoner pund (cirka 259 miljoner kronor) för att köpa loss Potter samt delar av Brightons tränarstab.

Samtidigt bekräftar nämligen Brighton att Potter tar med sig tre personer ur sin stab. En av dem är hjälptränaren Björn Hamberg, som hängt med sedan tiden i Östersund. De två andra, assisterande tränaren Billy Reid och rekryteringsanalytikern Kyle Macaulay, har också funnits med sedan ÖFK-tiden.

Förutom Östersunds FK och Brighton har Potter även varit tränare för Swansea.

47-årige Potter basade över Brighton från maj år 2019. Totalt ledde han laget i 134 tävlingsmatcher.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

Head coach Graham Potter is leaving the club after deciding to join Chelsea.



Also departing are his assistant Billy Reid, first-team coaches Bjorn Hamberg and Bruno, goalkeeping coach Ben Roberts and assistant head of recruitment Kyle Macaulay.