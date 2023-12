Officiellt: Sunderland tar in Beale - Thelin ratad

IF Elfsborgs tränare Jimmy Thelin har under den senaste tiden kopplats ihop med Championship-klubben Sunderland. Så sent som i torsdags uppgav Aftonbladet att Thelin varit på besök hos den engelska klassikerklubben.

Nu bekräftar Sunderland att Michael Beale är ny chefstränare i klubben för ett kontrakt till sommaren 2026.

- Vi har följt Michaels karriär under en tid och vi är glada över att ha nått en överenskommelse om att han ska bli vår nya huvudtränare, säger Sunderland-sportchefen Kristjaan Speakman på klubbens hemsida.

Beale har tidigare basat över Rangers och Queens Park Rangers.

Annons

Sunderland är på sjunde plats i den engelska andradivisionen.