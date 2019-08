Özil och Kolasinac inte med i premiärtruppen – på grund av ”ytterligare säkerhetsincidenter”

Mesut Özil och Sead Kolasinac blev utsatta för ett rånförsök i norra London för ett par veckor sedan. Personer i motorcykelhjälmar som var beväpnade med något som likande knivar försökte stjäla Özils bil, men misslyckades.

Spelarna klarade sig utan några fysiska skador, men blev erbjudna av klubben att få psykologiskt stöd om de kände att de behövde det. Sedan dess har duon varit med i spel och träning som vanligt.

Nu rapporterar dock Sky News att Arsenal inte kommer att ha med varken Özil eller Kolasinac i sin trupp i helgens Premier League-premiär. Enligt sajten beror det på att polisen undersöker ”ytterligare säkerhetsincidenter”.

Till BBC säger en talesperson för Arsenal att klubben jobbar tillsammans med polisen och att de hjälper spelarna och deras familjer med all support de kan.

- Våra spelare och deras familjers välmående är alltid av högsta prioritet. Vi har tagit det här beslutet efter diskussioner med spelarna och deras representanter. Vi ser fram emot att välkomna tillbaka spelarna till laget så fort som möjligt, säger Arsenal i ett uttalande enligt sajten.

Arsenal möter Newcastle i sin premiär på söndag eftermiddag. Premier League inleds ikväll med mötet mellan Liverpool och Norwich klockan 21.00.

Arsenal have announced Mesut Ozil and Sead Kolasinac will not be part of the squad for the match at Newcastle because of "further security incidents" which are being investigated by police