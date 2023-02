Salah om krissamtalet: "Vi ska njuta av vår fotboll"

Liverpool flög fram i kontringarna hemma mot Everton och bakåt höll man nollan.

Förre Manchester City-mittfältaren Michael Brown var inne på att det såg ut som "det gamla Liverpool" när hemmalaget kontrade in 1-0 på Anfield under måndagskvällen. Liverpool bärgade sedermera sin första ligaseger för året och Mohamed Salah berättade efter matchen om hur laget hade sett fram emot matchen under veckans gång.

- Vi hade lite tur men tur har man när man jobbar väldigt hårt. Vi var exalterade för att den här matchen skulle dra igång för att ändra på allt. Förhoppningsvis är detta starten, säger han till Sky Sports.

ANNONS

Att Liverpool såg ut "som det gamla Liverpool" håller Salah med om och det började med ett samtal där James Milner och Jordan Henderson var ledande - under förra veckan.

- Henderson och Milner pratade förra veckan om att vi ska njuta av vår fotboll eftersom vi har varit tillsammans i sex år och vi har nya spelare som spelar riktigt bra. Det finns ingen anledning till att spela som vi gjorde i starten. Ikväll såg det ut som gamla Liverpool men det började förra veckan.

Liverpool ställs härnäst mot Newcastle borta på St James´ Park.