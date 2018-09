Shaws glädjebesked efter otäcka scenerna: "Tillbaka snart"

Manchester United-backen Luke Shaw, 23, föll i går illa med huvudet hårt ner i planen i Englands möte med Spanien i Nations League. Han blev blev liggandes på planen i flera minuter och fick efter en stund bäras ut på bår med nackkrage och en syrgastub.

Därefter kom positiva rapporter. Det engelska fotbollsförbundet (FA) meddelade att Shaw är klar och vaken, men att han även blev röntgad efter händelsen. Därefter skrev förbundet att nytt besked skulle komma under söndagsmorgonen.

"Luke är vaken och alert och har undersökts och röntgats av vår läkare. Han kommer att stanna med oss för vidare observation", skrev FA på Twitter.

Sent i går gav även 23-åringen ett positivt besked via sitt Twitter-konto.

"Tack för all kärlek och stöttning. Jag kommer att bli bra och är i de bästa av händer. Jag är en fajter, så jag kommer att vara tillbaka snart", skrev han på Twitter.

Backens skada väckte stora sympatier bland fotbollssupportrar och spelare över hela världen, då han för drygt tre år sedan åkte på ett allvarligt benbrott och till och med var nära att bli av med ena benet.

- Jag skulle ljuga om jag inte sa att jag tänkte på att sluta spela (vid skadan). Jag hade ett par komplikationer med mitt ben och det var ett tufft ögonblick i min karriär. Men jag hade många goda vänner och min familj runt omkring mig. De hjälpte mig att ta mig igenom det, sa han enligt BBC inför den här landslagssamlingen.

- Ingen vet, men det var faktiskt nära att jag förlorade benet. Jag visste inte om det förrän sex månader senare, när doktorn berättade det, fortsatte han.

Luke Shaw har spelat 90 minuter i Uniteds fyra inledande matcher i Premier League.

Se de otäcka scenerna i spelaren ovan.

