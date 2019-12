Siffrorna där Lindelöf är bäst i Premier League

Manchester United och Everton delade på poängen under söndagens match på Old Trafford. Mason Greenwood räddade en poäng för hemmalaget med kvarten kvar att spela, detta efter att Victor Nilsson Lindelöf olyckligt styrde in gästernas ledningsmål i den första halvleken.

Efter matchen fick svensken blandade betyg i engelska medier.

"Oklanderlig för sitt självmål och hade faktiskt gjort en väldigt bra rensning till hörnan som han styrde i mål. Utjämnade sånär matchen mitt i den andra halvleken men varnades när han hade problem med att hantera Calvert Lewin", skrev Sky Sports om Lindelöf.

Trots självmålet får nu den svenske landslagsstjärnan bra betyg från annat håll – nämligen statistiktjänsten Squawka Football som skriver följande:

”Lindelöf är den enda utespelaren i Premier League den här säsongen som har spelat över 1 000 minuter utan att någon har dribblat förbi honom”, skriver statistiktjänsten.

Svensken kan nu ta sikte på bedriften som Virgil Van Dijk lyckades med förra säsongen, då han gick hela Premier League-säsongen utan att någon dribblade förbi honom.