Svensk var mitt i ”Bury-kaoset” - fick aldrig skriva på: ”Cirkus och kalabalik i sex veckor”

Klassiska engelska klubben Bury FC var i sommar i stort fokus i England. Bury, som under en längre tid har haft ekonomiska problem, försökte under hela sommaren och in i det sista inför den här säsongen få till ett ägarskifte, men utan att lyckas och blev den 27 augusti i år utkastat från engelska tredjedivisionen League One och engelsk proffsfotboll i sin helhet.

Bury, som i fjol blev uppflyttat från League Two, bildades 1885 och hade många supportrar som höll laget kärt. Flera försökte påverka genom bland annat namninsamlingar för att ägaren Steve Dale, som nobbade flera bud, skulle sälja klubben, samtidigt som en kvinna också kedjade fast sig själv utanför hemmaarenan Grigg Lane. Allt var än dock förgäves och engelsk fotboll var i sorg efter det definitiva beskedet om uteslutning.

- Jag är förkrossad. Det här är en skam. Efter 125 år har Bury ingen fotbollsklubb längre. Det är svårt att ta in. Jag kan knappt tänka mig hur min mamma mår, sa förre Everton- och Manchester United-spelaren Phil Neville, numera förbundskapten för Englands damlandslag, enligt BBC och syftade på att hans mamma Jill i 31 år arbetade för klubben.

Under den mest hektiska tiden i slutet av den här sommaren tränade en svensk med det 134 år gamla laget. Förre Malmö FF-talangen Marko Mitrovic, som även har en bakgrund i Chelseas akademi, upplevde kaoset från nära håll på klubbens träningsanläggning.

Mitrovic bröt i somras sitt avtal med serbiska klubben Radnicki Nis för att få till en övergång till Bury och tränade i sex veckor med laget i väntan på att få skriva på sitt redan överenskomna kontrakt om två år med klubben. Anfallaren behövde, precis som de som skulle bli hans nya lagkamrater, bara få klartecken av EFL (English Football League) för att få skriva på kontraktet. EFL behövde veta att Bury skulle ha råd att genomföra ytterligare en säsong i engelsk proffsfotboll.

- Jag var hundra procent positiv till att allt skulle vara okej. Vi hade redan kommit överens om allting och jag väntade bara på att jag skulle få klartecken att skriva på. Jag var helt hundra på att få börja säsongen, men EFL gav aldrig klartecken, säger Mitrovic till Fotbollskanalen.

- Jag trodde att klubben skulle räddas och det verkade även som att EFL ville rädda klubben. Jag trodde aldrig att det skulle gå som det gick. Det var verkligen en stor klubb. De hade Manchester Citys gamla faciliteter och träningsanläggningen ligger i närheten av Manchester Uniteds och Manchester Citys träningsanläggningar i Carrington. Det hade varit en riktigt bra flytt, men så här blir det ibland, fortsätter han.

Mitrovic berättar att det, under den perioden, inte var helt enkelt att fokusera på fotbollen. Bury var hårt bevakat av brittisk media, samtidigt som situationen var kaosartad i klubben.

- Bury var ”head news” på Sky Sports och alla andra tv-kanaler varje dag. Det handlade bara om Bury under de sex veckorna och även lite om Bolton (som också har ekonomiska problem) i början, men de fick sedan spela. Det var cirkus och kalabalik i sex veckor. En dag var det hur positivt som helst, en annan dag hur negativt som helst. Flera spelare hade kontrakt redo att skriva under och jättemånga fans protesterade och hotade ägaren. Det var kalabalik de veckorna, säger han.

Mitrovic kastades mellan positiva och negativa besked. Nästan varje dag.

- Jag försökte fokusera och träna, då jag är en sådan spelare, men varje dag var det någonting. Ska laget träna eller inte? Vad händer nu? Får de engelska spelarna betalt eller inte? Det var tufft att koncentrera sig och vissa kom och tränade lite hit och dit. Det var tufft att vänta hela tiden på att få skriva under, samtidigt som ingen kom med motivation till anläggningen. Alla väntade på att det skulle hända och de som jobbade fick inte ut sina löner, säger han och fortsätter:

- Ingen tog heller hand om anläggningen. Det var snack om gräset hit och dit, samtidigt som pressen var där 24/7 och väntade på nya nyheter. En dag ringde sportdirektören och sa att allt är okej och att vi kan skriva under kontraktet, men så hände det minst tio gånger för alla spelare som skulle skriva under. När jag kom dit kändes det som sagt enormt bra med bra gym, pooler och en bra anläggning. Bury hade allt där, men sedan var det bara att flytta ut några dagar senare.

Till slut kom det definitiva beskedet.

- Vi hade haft träning den dagen och visste sedan att beslutet skulle komma under kvällen. Vi hade gått hem och sedan såg vi ett ”statement”. Jag tror inte att någon av spelarna gick tillbaka till anläggningen igen. Men det var ändå chockerande, man blev chockad.

Mitrovic berättar att han är besviken över att det inte blev ett kontrakt med Bury, men att det nu inte är så mycket att göra något åt det. Han är nu kontraktslös, men på jakt efter en ny klubb.

- Jag var ändå där i sex veckor av transferfönstret och gav det mycket tid, så det var tufft när ingenting hände, men jag tänker inte på det nu. Sådant händer. Förhandlingar kan pågå hur länge som helst, men sedan falla samman. Något bättre kommer att komma ut av det här. Så länge jag håller mig i toppform kommer det att bli något bra. Jag väntar in det bästa alternativet, säger han och fortsätter:

- Jag hade lite kontakt med Bolton, men sedan blev de räddade sista dagen och sedan har inget hänt. Jag kollar på andra alternativ och är öppen för allt. Jag skyndar mig inte med att skriva på för vilken klubb som helst. Det är fortfarande klubbar i Serbien som vill skriva under med mig, men jag vill helst till en ny liga.

Mitrovic lämnade, som 15-åring, Malmö FF för spel i Chelseas akademi. Därefter blev det spel i Brescia i Serie B, sedan vidare till FC Eindhoven, Randers och Sönderjyske innan han skrev på för serbiska klubben Radnicki Nis. Under andra halvan av förra säsongen var han utlånad till serbiska ligakonkurrenten Dinamo Vranje.