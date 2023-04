The Athletic: Potter går miste om jättesumma

I september valde Chelsea att sparka Thomas Tuchel och ersättare till tysken blev Graham Potter. Svenskbekantingen, med förflutet i Östersunds FK, skrev då på ett kontrakt till 2027 och det uppgavs vara värt 50 miljoner pund, ungefär 640 miljoner kronor. Därtill gjorde uppgifter gällande att Chelsea betalade 21 miljoner pund (cirka 269 miljoner kronor) till Brighton för att knyta till sig Potter.

Så kom den 2 april 2023.

På sin hemsida meddelade Chelsea att parterna går skilda.

Vad det innebär för Potter rent pengamässigt? Inga 640 miljoner kronor, enligt trovärdiga The Athletic.

Enligt sajten har 47-åringen accepterat ett avgångsvederlag som inte är kopplat själva kontrakt, som det var 4,5 år kvar på. Därmed kan ägare Todd Boehly, som förvisso inte varit främmande för att kasta pengar till höger och vänster, andas ut. Han slipper nämligen betala summan för hela den avtalade perioden, vilket skulle varit nytt världsrekord för en sparkad tränare, enligt Daily Express.

Enligt The Sun fick Thomas Tuchel ett avgångsvederlag på 13 miljoner pund, ungefär 165 miljoner kronor, när han fick sparken från Chelsea i höstas. "The Blues" innehar även världsrekord för avgångsvederlag, enligt The Sun. Tabloiden har uppgett att Antonio Conte fick 26,2 miljoner pund, 335 miljoner kronor, efter uppbrottet 2018.

The Athletic uppger även att en stor del av Potters stab kommer att få stanna kvar till nästa tränarrekrytering är klart. Vilka det exakt gäller är oklart, till exempel var svenske Björn Hamberg assisterande till Potter. Chelsea har tillsatt Bruno Saltor som interrimtränare.