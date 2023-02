The Lawyer: Manchester City på väg att anlita stjärnadvokat för De Bruyne-lön

I går, måndag, meddelade Premier League att man anklagar för Manchester City för över hundra överträdelser mot ligaorganisationens ekonomiska regelverk. Bedöms klubben skyldig för en majoritet av regelbrotten riskerar Premier League-tvåan poängavdrag, böter eller till och med tvångsdegradering.

Samtidigt verkar Manchester City rusta för att inleda den juridiska processen. Och man går för ett toppnamn.

Enligt The Lawyer är klubben på väg att anlita den brittiske stjärnadvokaten Lord Pannick KC som försvarare. Bara av namnet att döma är 66-åringen erfaren. Dels är han lord, dels är "KC" en titel för synnerligen rutinerade och kvalificerade advokater i Storbritannien.

Enligt The Lawyer bistod Lord Pannick med råd till förre brittiske premiärministern Boris Johnson i den så kallade "Partygate", vilket var en skandal där Johnson och andra politiska höjdare festade och drack alkohol på Downing Street 10 samtidigt som det rådde stränga covidregler i Storbritannien. Lord Pannick beskrivs även "som en av de bästa advokaterna i sin generation".

Men att knyta till sig Lord Pannick är knappast gratis. Enligt The Lawyer kräver 66-åringen vanligtvis ett arvode på runt 5000 pund (nästan 64 000 svenska kronor) per timme, men i det här fallet tros stjärnadvokaten begära det dubbla, det vill säga 10 000 pund per timme.

The Lawyer uppger att det skulle göra 66-åringen till en av dem som tjänar bäst i hela Manchester City. Jobbar Pannick åttatimmarsdagar tjänar han 400 000 pund per vecka, vilket ungefär motsvarar 5,1 miljoner kronor. Det skulle, enligt The Lawyer och Sky Sports, göra att Pannick tjänar lika bra som storstjärnan Kevin de Bruyne gör i dagsläget. Enligt Sportrac är belgaren bäst betald av samtliga spelare i klubben.