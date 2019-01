Förra helgen blev en mörk historia för Tottenhams del, i dubbel bemärkelse. I den senaste ligamatchen mot Manchester United blev det inte bara förlust – man fick dessutom se superstjärnan Harry Kane kliva av skadad, en skada som ser ut att hålla honom borta en månad.

På söndagskvällen adderades ytterligare en viktig pjäs till en redan diger skadelista. I mötet med Fulham fick nämligen Dele Alli kliva av plan med en befarad lårskada, efter att ha blivit liggande och tagit sig mot baksidan av låret.

Det slutade dock med tre poäng för Spurs efter ett riktigt drama under slutminuterna. Segermålet kom nämligen inte förrän under matchens absolut sista sekunder då Harry Winks vräkte sig fram och nickade in 2-1. Just Dele Alli hade tidigare under matchen gjort gästernas första mål. Fulham tog innan dess ledningen efter att Fernando Llorente gjort självmål.

Sedan tidigare saknar Tottenham Victor Wanyama, Moussa Sissoko och Lucas Moura som är skadade. Dessutom är Heung Min Son på landslagsuppdrag med Sydkorea under asiatiska mästerskapen.